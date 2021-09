L’acteur Matthew McConaughey fait le point sur ses projets de candidature au poste de gouverneur du Texas ⋆ 10z viral

in

L’acteur primé Matthew McConaughey a fait le point sur ses plans potentiels pour une candidature au poste de gouverneur dans son État d’origine, le Texas, l’année prochaine.

Bien qu’il soit resté évasif, McConaughey a déclaré qu’il “mesure” toujours une course potentielle, selon les rapports.

« Écoutez, ce sera dans une certaine mesure. … Je suis juste – je suis plus un homme d’État folklorique et philosophe-poète qu’un homme politique en soi », a noté McConaughey lors d’une interview sur le podcast « Set‌ ‌it‌ ‌Straight:‌ ‌Myths‌ ‌and‌ ‌Legends » mardi, selon La colline.

« Alors je pars, eh bien, c’est une raison de ne pas le faire, mais ensuite je pars, non, c’est exactement pourquoi vous devriez, parce que la politique a besoin d’être redéfinie, mais je mesure, vous savez, quelle est ma catégorie ? Quelle est mon ambassade ?

Le Houston Chronicle a rapporté qu’une hypothétique course au poste de gouverneur entre McConaughey et le candidat démocrate déjà déclaré et ancien membre du Congrès américain Beto O’Rourke serait intéressante :

L’ancien membre du Congrès Beto O’Rourke serait candidat au poste de gouverneur du Texas, mais il n’est peut-être pas la meilleure chance de faire virer le Texas au bleu.

En supposant, bien sûr, qu’un Texan oscarisé particulier se présenterait en tant que démocrate.

Dans le sondage le plus récent du Dallas Morning News et de l’Université du Texas à Tyler, un Matthew McConaughey encore indécis vote mieux contre le gouverneur Greg Abbott que contre O’Rourke.

McConaughey, qui flirte avec une candidature au poste de gouverneur depuis près d’un an maintenant, a bien voté contre Abbott dans le passé. Dans ce sondage, 44% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles voteraient pour McConaughey plutôt que pour Abbott dans un match hypothétique, contre 35% qui voteraient pour Abbott.

McConaughey n’a pas encore déclaré à quel parti il ​​appartient officiellement, mais il s’est rangé du côté des démocrates dans le passé sur des questions telles que le contrôle des armes à feu, c’est donc probablement ainsi qu’il se présenterait.

Mais les animateurs du podcast l’ont exhorté à se présenter.

“Je dois rester un artiste”, a-t-il déclaré, a ajouté The Hill. « J’ai gagné mon droit de profiter de cette partie de la vie du samedi soir, cette partie de la musique de la vie. Il doit y avoir de la musique. Tu sais ce que je veux dire.

« Je suis très doué pour être assidu, lundi matin, pratique, structure, je suis tout ça. Mais je dois continuer à être un artiste dans ce que je fais », a déclaré le lauréat du prix du meilleur acteur, 51 ans.

« Maintenant, si c’est la catégorie pour pouvoir le faire, ce qui serait différent de, je pense, certaines personnes l’ont fait jusqu’à présent, c’est peut-être pour moi. Mais c’est peut-être aussi dans une toute nouvelle catégorie que je viens de créer, et nous verrons », a-t-il ajouté.

En avril, McConaughey a déclaré à l’animateur de radio Hugh Hewitt que « ce serait aux gens plus qu’à moi » s’il décidait de se lancer dans la course.

Pour tout discours selon lequel l’acteur se présenterait en tant que démocrate, il a haussé les sourcils l’année dernière lorsqu’il a fustigé la “gauche illibérale” pour son comportement “arrogant” envers les conservateurs, car cela a coupé toute chance d’un dialogue compromettant à un moment où le pays est amèrement divisé, politiquement.

De plus, dans une interview avec le comédien anglais Russell Brand pour un épisode du podcast de Brand « Under the Skin », McConaughey a cité le droit de croire aux « fake news », mais il a ajouté que « l’extrême gauche » a poussé les gens sur le tout de suite d’atteindre une sorte de juste milieu.

« Regardez, de l’autre côté, à l’extrême gauche… il y a beaucoup de gens dans cette gauche illibérale qui sont absolument condescendants, condescendants ou arrogants envers cet autre 50 %. Beaucoup de gens qui sont – je suis sûr que vous l’avez vu – dans notre industrie lorsque Trump a été élu il y a quatre ans, ils niaient que c’était réel, et certains d’entre eux étaient dans un déni absolu », a-t-il ajouté.

