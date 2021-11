L’acteur Matthew McConaughey ne sera pas candidat au poste de gouverneur du Texas

L’acteur Matthew McConaughey a décidé de ne pas se présenter au poste de gouverneur du Texas en 2022, une possibilité qu’il n’a pas écartée dans différentes interviews et qui lui a valu un large soutien dans les sondages.

Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, l’interprète natif et résident de cet État assure avoir étudié la politique texane et américaine.

« C’est une voie qui donne à réfléchir et inspirante que je choisis de ne pas suivre en ce moment », a-t-il déclaré, avant de souligner qu’il entend continuer à soutenir les entrepreneurs, les entreprises, les organisations et les dirigeants qui ont « la mission de servir et d’instaurer la confiance et au génèrent en même temps la prospérité ».

RT