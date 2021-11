L’acteur mexicain Iñaki Godoy jouera Luffy – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Netflix a annoncé le casting de la série live-action ‘One Piece’, et la grande surprise est que le rôle principal de Monkey D. Luffy sera joué par l’acteur mexicain Iñaki Godoy.

À travers un tweet, le compte officiel de la série Netflix a annoncé les cinq acteurs qui incarneront l’équipage des Pirates du Chapeau de Paille, dirigé par l’acteur mexicain Iñaki Godoy dans le rôle de Luffy.

Bienvenue dans les chapeaux de paille Netflix ! @InakiGodoy, @mackenyu1116, @emilysteaparty, @itsbookofjacob et Taz Skylar. pic.twitter.com/sLwsJlO37P – ONE PIECE (ワ ン ピ ー ス) Netflix (@onepiecenetflix) 9 novembre 2021

Les autres acteurs qui joueront Nami, Zoro, Sanji et Usopp sont :

Mackenyu dans le rôle de Roronoa Zoro

Emily Rudd dans le rôle de Nami

Taz Skylar dans le rôle de Sanji

Jacob Romero Gibson dans le rôle d’Usopp

Parallèlement à cette révélation, Eiichiro Oda, mangaka créateur de ‘One Piece’ a adressé un message spécial au casting et aux fans :

Un message spécial d’Eiichiro Oda au casting de One Piece. @Eiichiro_Staff pic.twitter.com/BT52Taxz2V – ONE PIECE (ワ ン ピ ー ス) Netflix (@onepiecenetflix) 9 novembre 2021

C’était au début de 2020 que cela s’est confirmé : Netflix travaille sur la production d’une série live-action de ‘One Piece’. Cependant, après l’annonce, il n’y avait rien de nouveau, jusqu’à il y a quelques mois, lorsque le compte officiel de la série a partagé une photographie du script du premier épisode de la série, soulignant qu’il y avait enfin une percée dans la fabrication du série.

Maintenant, avec la révélation du casting des Chapeaux de Paille, il semble que tout semble aller de mieux en mieux dans la production Netflix, qui travaille en étroite collaboration avec Oda pour la production de ce live-action ambitieux.

Concernant les acteurs, Inaki Godoy est un acteur mexicain ayant participé à d’autres séries Netflix, la plus récente ‘Qui a tué Sara ?’, Mackenyu est un acteur nippo-américain qui a participé à plusieurs productions américaines et japonaises ; Emily Rudd est une actrice américaine qui a récemment participé à la trilogie Netflix « Fear Street » ; Taz Skylar est un acteur, écrivain et producteur anglais de 24 ans ; et enfin, Jacob Romero Gibson est un acteur américain qui a participé à des productions telles que ‘Grey’s Anatomy’ et ‘The Resident’.

