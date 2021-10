L’acteur mexicain Miguel Palmer perd la vie à 79 ans | Instagram

Selon des informations récentes, le acteur Miguel Palmer a perdu la vie après avoir subi deux arrêts cardiaques, qui a été reconnu comme l’un des principaux hommes de feuilletons et a également participé à la telenovela « Los Ricos Also Lloran ».

Valeria Palmer, fille de Miguel Palmer, était chargée de répandre la triste nouvelle, et c’est qu’après plusieurs semaines de mauvaise santé, le premier acteur a perdu la vie à 79 ans.

Avec un tendre message qu’elle a partagé sur son compte Facebook officiel, Valeria a dit au revoir à son père dans lequel, en plus de lui exprimer son grand amour pour lui, elle a annoncé l’heure exacte de son départ.

15h02. Au revoir papa, trouve ta lumière. Je reste dans ce plan avec l’injection d’amour que tu me laisses dans mon âme et dans mes tripes. Et repose le meilleur père du monde. », a-t-il écrit.