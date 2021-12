L’acteur Michael Carico a gravi la tour des médias le 6 janvier et plaide coupable

L’acteur de Floride accusé d’avoir crié « Hey Nancy, va te faire foutre » après avoir grimpé dans une tour médiatique à l’extérieur du Capitole des États-Unis le 6 janvier, a plaidé coupable à un délit.

Michel Carico, 33 ans, a plaidé coupable mardi à un chef d’accusation de défilé, manifestation ou piquetage dans un bâtiment du Capitole. Il risque jusqu’à six mois de prison et jusqu’à 5 000 $ d’amende.

Selon les procureurs, les propres vidéos et photos de Carico montrent qu’il faisait partie de la foule des Donald Trump partisans qui ont envahi le Capitole le 6 janvier dans le but d’arrêter le dépouillement des votes du Collège électoral et la certification des chez Joe Biden gagner à l’élection présidentielle de 2020.

À un moment donné lors de l’audience de plaidoyer mardi, Carico a rechigné à devoir se rendre à Washington pour sa condamnation.

« J’ai juste supposé que tout allait se passer par Zoom puisque je suis si loin et je ne suis pas autorisé à y aller à moins que ce ne soit pour ce cas particulier », a déclaré Carico, qui vit en Floride, au juge de district américain. Timothée Kelly.

« J’ai essayé de prononcer toutes mes peines en personne parce que je pense que la nature de la peine est telle qu’il est important, dans la mesure du possible, que tout le monde soit dans la même pièce que la personne que je condamne, surtout si le personne décide de s’adresser à moi », a déclaré Kelly, une personne nommée par Trump, à Carico.

« Pour quelqu’un qui n’est pas incarcéré et qui n’a pas à faire face à [quarantining], je les fais généralement en personne », a déclaré Kelly.

La plainte contre Carico détaille ses actions à l’intérieur et à l’extérieur du Capitole. Il est vu sous plusieurs angles en train d’escalader une tour médiatique située près de la scène d’inauguration du côté ouest du bâtiment du Capitole.

Selon les procureurs, Carico lui-même a publié des photos de ses progrès alors qu’il se dirigeait vers le sommet de la tour. Une fois là-bas, Carico aurait chanté les dernières lignes de l’hymne national, puis « regarde directement la caméra et dit: » Hé Nancy, va te faire foutre.

« Sur la base de la proximité du Capitole des États-Unis et des débats du Congrès qui se déroulent ce jour-là, je comprends que ‘Nancy’ est une référence au président de la Chambre. Nancy Pelosi», a écrit l’enquêteur dans l’exposé des faits.

Un informateur confidentiel payé a déclaré aux enquêteurs fédéraux que Carico avait « dit à d’autres sur le terrain du Capitole américain que Carico venait d’être à l’intérieur du Capitole américain ». Les enquêteurs ont trouvé des photos sur le compte Instagram de Carico qui semblent le confirmer.

Des séquences vidéo de surveillance ont également montré Carico à l’intérieur de la rotonde, et une autre vidéo « soumise au FBI qui a été prise par une autre personne présente dans la rotonde du Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021 » l’a confirmé, selon les procureurs.

Les enquêteurs ont identifié Carico comme portant une veste verte et une casquette de baseball à l’envers avec le mot « NAVY » dessus. Carico avait également posté une photo de lui portant une chemise de camouflage avec un drapeau américain cousu dessus. Les procureurs ont déterminé que Carico « n’a pas servi dans la marine américaine ni dans aucune autre branche de l’armée américaine ».

Carico est un acteur qui est apparu dans plusieurs films et séries télévisées, dont deux films en 2021, selon sa page IMDB.

Carico avait également été accusé d’être entré et resté dans un bâtiment ou un terrain restreint, et de conduite désordonnée et perturbatrice. Kelly a fixé la peine de Carico au 11 mars 2022.

