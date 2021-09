L’acteur Michael K. Williams décède à 54 ans

in

Jusqu’à maintenant, la cause de la mort de l’acteur est inconnueCependant, le service de police de New York a révélé que dans son penthouse Ils ont trouvé du matériel utilisé pour produire, dissimuler et consommer des drogues illicites.

(Michael K. Williams dans Lovecraft Country)

Alors qu’une source proche de l’acteur a déclaré à People que la cause de sa mort était une surdosage présumé pour la mélange d’héroïne et de fentanyl. L’acteur a toujours parlé ouvertement de son combat contre la drogue ainsi que d’avoir été exposé à la criminalité pendant son adolescence.