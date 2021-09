L’acteur Michael K. Williams décède ; inoubliable dans le rôle d’Omar Little, dans ‘The Wire’ – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’acteur Michael K. Williams, qui incarnait le voleur de drogue Omar Little dans “The Wire”, a créé l’un des personnages de télévision les plus populaires de ces dernières décennies, est décédé. Il avait 54 ans.

Williams a été retrouvé mort lundi après-midi dans son penthouse de Brooklyn, a annoncé la police de New York. Sa mort faisait l’objet d’une enquête en tant que possible surdose, ont ajouté les autorités.

Little, un voleur basé sur de vrais criminels de Baltimore, était probablement le personnage le plus aimé des fans dévoués de “The Wire”, la série HBO diffusée de 2002 à 2008 et qui est constamment diffusée en continu.

Williams, originaire de Brooklyn, était également un acteur de personnage avec des personnages de séries et de films pendant plus de deux décennies, notamment des rôles dans les séries HBO “Boardwalk Empire” et “Lovecraft Country”, ainsi que dans les films “12 Years a Slave”. ” (” 12 ans un esclave “) et ” Assassin’s Creed. “

Comme Little, c’était un criminel avec un code moral strict et une réputation de brutalité qui n’était pas toujours réelle. Une cigarette à la bouche, il annonçait son arrivée en sifflant « Le fermier du Dell ».

Et il y avait beaucoup de lignes mémorables de la série, notamment “un homme doit avoir un code” et “tout le monde dans le jeu, tout le monde dans le jeu”.

Le personnage était également révolutionnaire en tant qu’homme ouvertement homosexuel dont la sexualité n’était pas le point central de son histoire.

Williams a joué dans les cinq saisons de “The Wire” de 2002 à 2008, et son personnage est devenu plus important à chaque saison.

Source : Excelsior