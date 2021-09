L’acteur Michael K. Williams a été retrouvé mort dans son appartement de New York dans l’après-midi du lundi 6 septembre. Williams, bien-aimé pour son travail dans le casting de The Wire dans le rôle d’Omar Little, aurait été retrouvé alors qu’il y avait un attirail de drogue dans son maison, ce qui, en ce moment, suggère une possible surdose de drogue.