L’acteur Miłogost Reczek décède à 60 ans

Miłogost Reczek, mieux connu pour son rôle de Vesemir dans le doublage polonais de The Witcher 3: Wild Hunt, est décédé mardi.

Comme repéré pour la première fois par Game Developer, la société polonaise de livres audio Storytel a annoncé le décès de Reczek sur son Facebook après avoir lutté contre le cancer pendant de nombreuses années.

Reczek était un talent énorme dans l’industrie de la voix off et du jeu d’acteur en Pologne. Certains de ses crédits de film incluent un travail de doublage polonais pour Godzilla: le roi des monstres (2019), les films Le Hobbit et même la trilogie originale de Star Wars où sera joué Obi-Wan Kenobi. C’est une carrière de plus de 40 ans pour ceux d’entre vous qui suivent ! Tout un héritage à laisser.

Cependant, pour les fans de jeux vidéo, le rôle le plus emblématique de Reczek était Vesemir dans The Witcher 3: Wild Hunt. Alors que William Roberts a exprimé le personnage dans le doublage anglais, Reczek était également connu pour le rôle puisque tant de personnes ont joué le jeu en polonais, même à l’échelle internationale.

Reczek a également fait du travail vocal dans Cyberpunk 2077, où il a joué Viktor Vector dans le dub polonais. De toute évidence, l’acteur a laissé une forte impression sur le développeur CD Projekt Red l’a ramené pour un personnage aussi important dans leur prochain titre.

Certains des autres crédits de voix off polonais de Reczek incluent Days Gone, Call of Duty: Black Ops III, Prey, Destiny 2, Rise of the Tomb Raider, Diablo III et The Elder Scrolls V: Skyrim.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.