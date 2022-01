L’acteur Mohit Raina se marie, les célébrités de Bollywood envoient leurs vœux de félicitations

« L’amour ne reconnaît aucune barrière, il saute les obstacles, saute les clôtures, traverse les murs pour arriver à destination, plein d’espoir. Avec cet espoir et les bénédictions de nos parents, nous ne sommes plus deux mais un. Besoin de tout votre amour et bénédiction dans ce nouveau voyage. Aditi & Mohit », Raina a légendé la photo.

Le mariage de Vicky Kaushal et Katrina Kaif a fait parler de lui en 2021. Cependant, en 2022, la co-vedette de Vicky dans le film « Uri », Mohit Raina, a lancé la nouvelle année tout en faisant les gros titres pour des raisons similaires ! Raina, qui a été vu dans un rôle de premier plan en tant que Major Karan Kashyap dans le film à succès ‘Uri : The Surgical Strike’ a annoncé son mariage surprise avec Aditi sur Instagram. S’adressant samedi à l’application de partage de photos Instagram, l’acteur a publié des photos de sa cérémonie de mariage intime.

« L’amour ne reconnaît aucune barrière, il saute les obstacles, saute les clôtures, traverse les murs pour arriver à destination, plein d’espoir. Avec cet espoir et les bénédictions de nos parents, nous ne sommes plus deux mais un. Besoin de tout votre amour et bénédiction dans ce nouveau voyage. Aditi & Mohit », Raina a légendé la photo.

Quelques secondes après le message du mariage, les cinéastes et les stars de Bollywood ont écrit de beaux commentaires et souhaits pour le couple de jeunes mariés. Le cinéaste Karan Johar, les actrices Dia Mirza, Mrunal Thakur ont également félicité le couple.

Mohit Raina a été vu pour la dernière fois dans ‘Shiddat’ avec Daina Penty. L’acteur avait auparavant acquis une énorme popularité à la télévision pour l’émission ‘Devon Ke Dev… Mahadev’, où l’acteur jouait le rôle de Lord Shiva.

