L’acteur Nani se prononce contre le plafonnement des billets de cinéma et qualifie la décision du gouvernement d’insulte au public

La décision prise par le gouvernement d’Andhra Pradesh de plafonner le prix des billets pour les salles de cinéma aurait eu un impact sur les recettes globales du box-office. Le plafonnement du prix des billets a eu un impact sur les collections au box-office de films comme Akhanda, qui subissent de plein fouet la récente décision du gouvernement. Au milieu d’une forte opposition de l’industrie, l’acteur Nani s’est maintenant opposé à la décision du gouvernement et a qualifié la décision du gouvernement de mauvaise. L’acteur a déclaré que ce qui s’était passé n’était pas juste et que la décision insultait en quelque sorte le public. L’acteur a déclaré que même si l’opposition des cinémas et des politiciens est mise de côté, le prix du billet qui est descendu à Rs 10, Rs 15 et Rs 20 est insultant pour le public, a rapporté l’Indian Express.

L’acteur s’exprimait lors d’une séance de questions-réponses animée par Shyam Singha Roy, où il a fait des remarques contre la décision du gouvernement. L’acteur est allé plus loin dans sa critique du déménagement et a déclaré qu’il était tout à fait illogique d’avoir un comptoir d’épicerie plus grand qu’un théâtre qui donne du travail à beaucoup de gens. L’acteur a déclaré que ce ne serait rien de moins qu’une insulte pour lui si on lui disait pendant ses années d’école qu’il ne peut pas payer Rs 100 pour un plan de pique-nique.

Même si l’affaire est parvenue à la Haute Cour d’Andhra Pradesh, si la décision est maintenue encore quelques mois, de nombreux films à gros budget comme RRR de SS Rajamouli, Bheemla Nayak et Radhe Shyam, vedette de Prabhas, subiront forcément d’énormes pertes de les salles de cinéma de l’Andhra Pradesh. Nani n’est pas le seul acteur à s’être prononcé contre la décision du gouvernement, car des acteurs comme Chiranjeevi, Siddharth et le cinéaste K Raghavendra Rao ont également exprimé leur inquiétude face à la décision du gouvernement.

