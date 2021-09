L’acteur original du film Super Marios Bros. John Leguizamo a un problème spécifique avec le redémarrage animé

Outre les acteurs mentionnés précédemment, le casting du film d’animation Super Mario Bros. comprend également Jack Black dans le rôle de Bowser, Seth Rogen dans le rôle de Donkey Kong et Sebastian Maniscalco dans celui du contremaître Spike, tandis que Charles Martinet, qui a interprété Mario, Luigi, Wario et divers autres personnages dans cette franchise Nintendo depuis des décennies, apparaîtra dans des “camées surprises”. Dans les coulisses, Teen Titans ! Le duo de Go To the Movies, Aaron Horvath et Michael Jelenic, réalisent Super Mario Bros. à partir d’un scénario écrit par Matthew Fogel de Minions: The Rise of Gru. Le redémarrage a été officiellement annoncé fin 2017 et la production a commencé en septembre 2020.