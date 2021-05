L’acteur Patricio Castillo décède après plus d’un mois d’hospitalisation – El Sol de México

L’acteur d’origine chilienne Patricio Castillo a perdu la vie cet après-midi à l’âge de 81 ans. Il était hospitalisé depuis plus d’un mois en raison d’une maladie pulmonaire. Cela a été confirmé dans ses comptes officiels par l’Association nationale des acteurs (ANDA).

➡️ Arturo Castro, fondateur de “Los Hermanos Castro”, décède à 80 ans

Acteur de nombreuses productions télévisuelles, pièces de théâtre et films, il a développé son travail artistique toute sa vie; sa dernière participation à l’écran était la telenovela La mexicana y el güero.

L’Association nationale des acteurs regrette profondément le décès de notre C. Patricio Castillo, membre de notre syndicat. Nos condoléances à votre famille et à vos amis. Repose en paix. pic.twitter.com/lIAIfgH0if – Association nationale des acteurs (@andactores) 15 avril 2021

Pato, comme l’appelaient affectueusement ses proches, découvrit bientôt sa vocation d’acteur. Quand il était jeune, sa première intention était d’étudier la chimie, mais il l’a abandonnée, comme il le disait lui-même, à cause de son désir de se consacrer au même métier toute sa vie. Et il y parvient.

Il a décidé d’agir avec la ferme intention de rester sur scène jusqu’au dernier de ses jours. Il a laissé une vie consacrée à la scène, qui s’est retrouvée dans son pays d’adoption, le Mexique, où il est arrivé précisément à cause de l’art, en 1964, avec la troupe théâtrale de l’Université catholique du Chili.

➡️ ETLe rocher du deuil: Sax de La Maldita Vecindad décède par Covid-19

Ceux qui lui ont parlé quelques mots, ainsi que ceux qui ont eu l’occasion de travailler avec lui, se souviennent de lui comme d’un homme de grand talent et d’amour. L’actrice Angélique Boyer, a grandement regretté son départ et a assuré qu ‘«il a toujours été un gentleman et un bel exemple».

Toujours aussi gentil, un gentleman et un excellent exemple. Je suis vraiment désolé pour votre départ – toujours dans nos cœurs. Merci pour tout le divertissement que vous nous avez offert et pour votre générosité! ✨✨✨✨ Patricio Castillo 🤍 pic.twitter.com/slp3GnoSIf – Angelique Boyer (@ Anboy88) 15 avril 2021

La chanteuse Gloria Aura a partagé: «La première fois que j’ai eu l’occasion de faire une comédie musicale, c’était grâce à Patricio Castillo, il m’a recommandé pour le casting et j’ai partagé la scène avec lui dans cette même pièce. Merci Pato, tu as changé ma vie Coeur rouge, vole haut! D.E.P. Applaudissements permanents pour vous! ».

L’acteur Rafael Sánchez Navarro le décrit ainsi: «Patricio Castillo. Bel être humain. Bon acteur. Grand ami. Excellent exemple. Merci Pato, pour tout ce qui a été partagé. Pour une vie d’amitié. Tu vas me manquer. Je t’aime pour toujours. Repose en paix. Amen”.

Originaire de Santiago du Chili, Patricio Castillo est tombé amoureux du jeu d’acteur depuis un siège de cinéma et sa première inspiration a été Charlie Chaplin; Il est allé aux fonctions accompagné de son père. Il était le plus jeune de cinq frères et sœurs, né dix ans après le quatrième, il a donc grandi parmi les adultes. C’est peut-être pour cela que son attitude respectueuse même quand il plaisantait – presque toujours – parce que son sens de l’humour était également connu.

Concernant sa décision de rester au Mexique, il s’est dit émerveillé par ses couleurs, car il se souvenait du Chili comme d’un pays monochromatique et avec la sévérité d’une famille conservatrice.

➡️ Restez informé sur notre chaîne Google Actualités

L’acteur s’est marié deux fois et a eu trois enfants. Une multitude de spectateurs se souviendront de lui, pour son monologue d’Albert Einstein, des œuvres comme Players, dans lesquelles il partageait la scène avec José Alonso, Juan Carlos Colombo et Héctor Bonilla (qui était son compadre), les comédies musicales El diluvio que ven y La caula des fous, ou des films comme Chilangas Chronicles, Acapulco, la vie va, La formule du docteur Funes. Une longue liste de performances restera comme le témoignage d’une vie consacrée au métier qu’il aimait.