L’acteur Paul Ritter, acteur de ‘Harry Potter’, ‘Tchernobyl’, entre autres décède

. – L’acteur britannique Paul Ritter, un acteur polyvalent connu pour éclairer l’écran et la scène, est décédé lundi. Il avait 54 ans.

Selon son agent, Jonty Brook, il a déclaré que Paul Ritter était décédé après avoir lutté contre une tumeur au cerveau.

« Il est mort paisiblement à la maison avec sa femme Polly et leurs enfants Frank et Noah à ses côtés », a déclaré Brook. «Paul était un acteur au talent exceptionnel qui a joué une grande variété de rôles sur scène et à l’écran avec une capacité extraordinaire. Il était incroyablement intelligent, gentil et très amusant. Il nous manquera beaucoup.

Au Royaume-Uni, Paul Ritter était surtout connu pour ses six saisons de travail sur la sitcom familiale «Friday Night Dinner», diffusée sur Channel 4.

Ses autres crédits ont inclus des rôles dans «Tchernobyl» de HBO, «Harry Potter et le prince de sang-mêlé» et le film de James Bond «Quantum of Solace».

REGARDEZ: Décès de Jack Veneno, légende de la lutte dominicaine

Sur scène, Ritter avait un CV tout aussi impressionnant, avec des productions telles que «All My Sons», «Coram Boy» et «The Norman Conquests» parmi ses crédits. Il a été nominé pour un Olivier Award et un Tony Award pour les deux derniers, respectivement.

Le producteur de « Friday Night Dinner », Robert Popper, a rendu hommage à Ritter à la lumière de son décès, écrivant sur Twitter: « Merci à tous d’avoir envoyé des messages sur Paul Ritter. Très appréciée. C’était un homme qui touchait tant de cœurs. Mes pensées vont avec ta charmante famille ».