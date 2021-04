L’acteur Paul Ritter décède à 54 ans

L’acteur de ., Paul Ritter, décède à 55 ans.

L’acteur britannique Paul Ritter est décédé à l’âge de 54 ans, victime d’une tumeur au cerveau. Il est décédé ce lundi à son domicile accompagné de sa famille, cela a été confirmé par l’agent de Ritter dans un dialogue avec le journal anglais « The Guardian ».

L’acteur Paul Ritter, qui a joué le père Martin Goodman dans la comédie de Channel 4 Friday Night Dinner, décède à l’âge de 54 ans https://t.co/D2SroPUX6T – BBC News (Royaume-Uni) (@BBCNews) 6 avril 2021

« Avec une grande tristesse, nous pouvons confirmer que Paul Ritter est décédé la nuit dernière », a déclaré l’agent de Paul Ritter dans des déclarations aux médias susmentionnés.

La star du dîner du vendredi soir, Paul Ritter, meurt d’une tumeur au cerveau à 54 ans https://t.co/RzkdDUxejm – The Guardian (@guardian) 6 avril 2021

Paul Ritter, qui est devenu célèbre pour son interprétation de Martin Goodman dans «Friday Night Dinner», a lutté pendant quelques années contre une tumeur au cerveau.

«Paul était un acteur au talent exceptionnel qui a joué une grande variété de rôles sur scène et à l’écran avec une capacité extraordinaire. Il était incroyablement intelligent, gentil et très amusant. Il nous manquera beaucoup », a conclu son agent.

L’acteur britannique Paul Ritter décède à 54 ans https://t.co/fKQbrNYuY4 – LE MONDE (@elmundoes) 6 avril 2021

L’acteur de 54 ans a également été rappelé pour sa participation à l’un des films de la saga Harry Potter. Il a joué le magicien Eldred Worple dans le film «Harry Potter et le prince de sang-mêlé».

L’acteur Paul Ritter (‘Harry Potter’, ‘Tchernobyl’) est décédé à 54 ans.

L’acteur britannique était bien connu dans son pays pour avoir joué dans la sitcom «Friday Night Dinner» sur Channel 4. pic.twitter.com/KtmxgmDf5P – LUIS 🎬 Creative Producer 🎬 🎦 Compte officiel. (@ LUIS8171073011) 6 avril 2021

Il a également participé à la populaire série Tchernobyl, sortie en 2019 par le réseau HBO. Dans ce drame historique qui tourne autour de la catastrophe nucléaire de 1986, Paul Ritter a mandaté l’ingénieur russe Anatoly Diatlov.

Paul Ritter était également un acteur de premier plan dans le théâtre britannique. Il est à noter qu’en 2006, il a été nominé pour le prestigieux Laurence Oliver Award pour son travail sur la pièce « Coram Boy ». En 2009, sa participation à la pièce « The Norman Conquests » (« Les conquêtes de Norman ») lui vaut une nomination aux Tony Awards.

Les adieux de ses anciens collègues

La communauté artistique dit tristement au revoir à l’acteur britannique, décédé lundi à l’âge de 54 ans des suites d’une tumeur au cerveau.

Paul Ritter, surtout connu pour son rôle de Martin Goodman dans Friday Night Dinner, est malheureusement décédé à l’âge de 54 ans. Paul souffrait malheureusement d’une tumeur au cerveau et est décédé paisiblement à la maison avec sa femme et ses fils à ses côtés. Quel est votre souvenir FND préféré de Paul? pic.twitter.com/b2sA9hODQU – LADbible (@ladbible) 6 avril 2021

L’un de ceux qui regrettaient son départ était Robert Popper, créateur de la comédie «Friday Night Dinner», où Ritter a brillé: «Dévasté par cette terrible nouvelle. Paul était un être humain charmant et merveilleux. Gentil, drôle, super aimant et le meilleur acteur avec qui j’ai jamais travaillé ».

Un autre de ceux qui ont licencié Paul Ritter était le scénariste, acteur et producteur britannique Toby Whithouse, créateur de la série « The Game » (2014), qui mettait en vedette l’acteur décédé et a été diffusée par la BBC.

Il l’a fait sortir du PARC de Tchernobyl. En le regardant, j’ai consciemment pensé: « Oh, nous avons une nouvelle star de cinéma. » Entre ça et à quel point il était drôle dans Friday Night Dinner… juste un talent irréel. Repose en paix, Paul Ritter. pic.twitter.com/nw8HnRZxRd – Rob Delaney (@robdelaney) 6 avril 2021

«C’est une nouvelle terrible et dévastatrice. Paul était un acteur éblouissant, un garçon adorable. C’est horrible », a-t-il déclaré au Guardian.

Paul Ritter, plus de trente ans de carrière

Paul Ritter a fait ses débuts d’acteur en 1992, dans la série policière « The Bill ». Sa première incursion dans le cinéma fut dans le film « Son of Rambow ».

RIP Paul Ritter – l’aimait comme Martin dans le dîner du vendredi soir pic.twitter.com/SLXCsKRqF5 – Tim Gatt (@TimGatt) 6 avril 2021

Sa contribution à la culture britannique comprenait des participations à des drames historiques de la dramaturgie. Il a joué Pistol dans « Henry V » de William Shakespeare dans une série de pièces mémorables adaptées par la BBC.

Après ce travail, le journal «The Daily Telegraph» a déclaré à propos de Paul Ritter qu’il est «un acteur destiné à la grandeur sûrement très bientôt. Son pistolet transmet parfaitement le choc d’un homme qui avait quitté à contrecœur la joie rauque d’Eastcheap et se retrouvait au Moyen Âge, contemplant la mélancolie d’un automne médiéval. «

