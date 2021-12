L’acteur perd la vie, protagoniste de « Los Olvidados »

Alfonso Mejía : L’acteur perd la vie, de « Los Olvidados » | INSTAGRAM

Le grand acteur, Alfonso Mejía, a perdu la vie de causes naturelles le 29 décembre 2021, connu pour sa célèbre participation en tant que protagoniste du film « Les oubliés ».

Il a joué le personnage de Pierre, l’initiateur de la CDMX Né en 1934, il a réussi à remporter un prix Ariel du meilleur enfant acteur dans le film susmentionné.

Il finit par devenir une véritable idole et participa à diverses productions du cinéma mexicain à plusieurs reprises, comme dans « Notre Père » et « El Túnel », de grands classiques.

Il travaillait avec le producteur Emilio Indio Fernández dans le film « L’être aimé. »

Certains de ses compagnons de scène étaient Columba Domínguez, Arturo de Córdova, Mario Moreno Cantinflas et Marga López, parmi beaucoup d’autres qui ont également eu leur grande participation au cinéma mexicain.

Étant membre d’une famille de classe moyenne, il vivait dans le quartier populaire de Roma. Il avait 15 ans, lorsqu’à la demande d’un groupe d’amis il est allé faire un casting pour assister à l’appel que la maison de production Ultramar Films avait lancé dans un journal national pour choisir le personnage principal du nouveau film de Luis Buñuel, avant de présenter lui-même Avant Buñuel, il prend des cours de diction avec José de Jesús Aceves, enfin il est choisi pour être un acteur naturel très doué, et avoir un visage particulièrement expressif.



À l’âge adulte, Alfonso a épousé Carmelita, une ancienne admiratrice avec qui il a échangé une correspondance et dont il est tombé amoureux, selon ses propres mots pour sa belle écriture, aujourd’hui il est à la retraite du cinéma et à côté de sa compagne, ses enfants et petits-enfants vit dans la ville de Chihuahua, au Mexique; ayant peu d’apparitions publiques, mais dont on se souvient constamment avec la projection du film qui l’a immortalisé : Les Oubliés.

En 2010, Vanguardia a réussi à contacter Mejia pour l’inviter à se rendre à Saltillo pour raconter son expérience d’acteur, Mejia a accepté l’invitation de voyager à Saltillo, la même année, c’était la réédition du film de Los Angeles. Oublié comme une célébration que le film a remporté un Ariel Award au Festival de Cannes il y a 61 ans.