. – L’acteur Peter Scolari, devenu célèbre aux côtés de Tom Hanks dans « Bosom Buddies », est décédé ce vendredi matin.

Scolari avait un cancer et était malade depuis deux ans, a déclaré à CNN sa manager Ellen Lubin Sanitsky. Il avait 66 ans.

Scolari est apparu dans de nombreux films et séries télévisées au fil des ans, notamment « Newhart », « Murphy Brown » et « The Good Fight ».

Il a remporté un Emmy en 2016 pour son interprétation du père d’Hannah dans « Girls ».