Avec le jeu de casting plus traditionnel déjà un peu frénétique, Ben Whishaw a jeté au monde une courbe autour de laquelle il a longtemps dansé. Si le personnage de James Bond devait évoluer vers une piste non hétéronormative, cela ne ferait qu’ouvrir davantage le champ possible du casting. Cela signifie que nous pourrions nous rapprocher de plus en plus d’une autre représentation révolutionnaire de 007, qui diversifierait davantage le rôle.