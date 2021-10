L’acteur qui a accidentellement tiré et tué Brandon Lee lors d’un incident sur le plateau de tournage de 1993 a été profondément affecté

Les images d’un Alec Baldwin désemparé, qui a tragiquement tué un directeur de la photographie avec un pistolet à accessoires de cinéma, ont évoqué les souvenirs d’un acteur qui est resté hanté après avoir abattu Brandon Lee avec une arme qu’il croyait chargée à blanc.

Lee, le fils de 28 ans de l’icône des arts martiaux et star légendaire du cinéma Bruce Lee, a été tué dans un accident anormal sur le tournage de « The Crow » le 30 mars 1993, lorsque son collègue Michael Massee était censé lui tirer dessus. à courte portée avec un pistolet inoffensif.

Michael Massee dans ‘Law and Order: Special Victims Unit.’ (Ali Goldstein/Banque de photos NBCU/NBCUniversal via . via .)

Mais lorsque Massee a tiré avec le revolver .44 Magnum, la poudre à canon dans la cartouche vierge a enflammé un fragment de balle qui s’est incrusté dans le canon, le propulsant dans le corps de Lee à environ 15 pieds de distance aux studios Carolco à Wilmington, en Caroline du Nord, a rapporté The Sun.

Le fragment faisait apparemment partie d’une coque factice qui s’est logée dans le canon, dans ce qu’on appelle une « charge de pétard », lors d’une scène précédente sans que personne ne s’en rende compte. Il a frappé Lee avec pratiquement la même force qu’une balle réelle.

APRÈS LE TIR DE ROUILLE, UN REGARD SUR D’AUTRES INCIDENTS DE SET NOTABLES

L’acteur est décédé sur une table d’opération après six heures de chirurgie d’urgence, laissant Massee dévasté et l’incitant à prendre un long congé sabbatique, a rapporté le New York Times dans un article de 2016 sur la mort de l’acteur du personnage d’un cancer de l’estomac à l’âge de 64 ans.

Brandon Lee à Los Angeles. (Barry King/WireImage)

« Ce qui est arrivé à Brandon était un accident tragique. C’est quelque chose avec lequel je vais vivre… Il m’a fallu le temps qu’il m’a fallu pour ne pas tellement mettre les choses en perspective mais pour pouvoir avancer dans ma vie », a-t-il déclaré à Extra TV en 2005, selon CNN.

« C’est très personnel. C’est quelque chose dont je veux m’assurer quand je travaille que cela ne se répète jamais. Par conséquent, je suis très conscient que les choses tournent mal sur le plateau », a-t-il ajouté.

L’acteur a joué le rôle d’un voyou obsédé par la drogue dans « The Crow », qui mettait en vedette Lee en tant que musicien de rock revenu d’entre les morts pour se venger des gangsters qui l’ont assassiné, lui et sa fiancée.

Après une interruption prolongée, Massee est revenu au théâtre et a joué un terroriste dans la série à succès Fox « 24 » et un meurtrier sataniste dans la mini-série NBC « Revelations » en 2005.

Après une enquête, le procureur de district Jerry Spivey a déclaré qu’aucune accusation pénale ne serait déposée pour la mort de Lee car, bien que la négligence soit un facteur, il n’y avait aucune preuve d’actes répréhensibles, a rapporté le Times en 1993.

Une action en justice pour négligence déposée par la mère de Lee, Linda Lee Cadwell, contre le studio a finalement été réglée à l’amiable, a rapporté le LA Times cette année-là.

Jeudi, un syndicat qui représente les maîtres d’accessoires a déclaré dans un e-mail vu par Indie Wire que le pistolet à hélice utilisé par Baldwin contenait une cartouche vivante.

Après la fusillade tragique, l’acteur dévasté aurait demandé encore et encore pourquoi on lui avait donné un « pistolet chaud » qui a laissé la directrice de la photographie Halyna Hutchins, 42 ans, morte et le réalisateur Joel Souza, 48 ans, blessé sur le tournage du prochain western « Rust ».

« Depuis toutes mes années, on ne m’a jamais donné de pistolet chaud », aurait continué l’acteur à dire.

Michael Massee au Cinerama Dome à Hollywood. (Photo par Albert L. Ortega/WireImage via .)

Un témoin a déclaré que Baldwin était sous le choc après l’épreuve et « n’avait aucune idée de la gravité de leurs blessures ou de la mort d’Halyna ».

Hutchins a été transportée par avion à l’hôpital de l’Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque, où elle est décédée des suites de ses blessures. Souza aurait été libéré d’un hôpital.

« Les détectives enquêtent sur comment et quel type de projectile a été tiré », a déclaré le bureau du shérif dans un communiqué.

Aucune accusation n’a été déposée jeudi soir et les détectives interrogent toujours des témoins.