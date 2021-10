L’acteur James Michael Tyler assiste au pop-up Central Perk pour célébrer le 20e anniversaire de « Friends » le 16 septembre 2014 à New York.

. – James Michael Tyler, mieux connu sous le nom de Gunther, le directeur de la cafétéria de l’émission à succès « Friends », est décédé paisiblement à son domicile dimanche, selon son directeur Toni Benson. Il avait 59 ans.

« Le monde le connaissait sous le nom de Gunther (le septième » ami « ) de la série à succès Friends, mais les proches de Michael le connaissaient en tant qu’acteur, musicien, défenseur de la sensibilisation au cancer et mari aimant », lit-on dans la déclaration de Benson.

Tyler est décédé dimanche à son domicile de Los Angeles après une bataille contre le cancer de la prostate, diagnostiqué pour la première fois en 2018, selon Benson.

« Michael aimait la musique live, encourageait ses Clemson Tigers et était souvent plongé dans des aventures amusantes et imprévues. Si vous l’aviez connu une fois, vous vous étiez fait un ami pour la vie », peut-on lire dans le communiqué. .

L’acteur est devenu populaire pour avoir joué Gunther, le gérant du café Central Perk et admirateur de Rachel dans l’émission télévisée emblématique des années 90 pendant 10 saisons, mais est apparu dans de nombreux autres titres, dont « Scrubs », « Modern Music. « et » Sabrina, la sorcière adolescente. »

« Warner Bros. Television pleure la perte de James Michael Tyler, un acteur bien-aimé et une partie intégrante de notre famille FRIENDS », a tweeté le compte Twitter « Friends ». « Nos pensées vont à sa famille, ses amis, ses collègues et ses abonnés. »

Tyler a révélé pour la première fois qu’il luttait contre un cancer de la prostate de stade 4 en juin lorsqu’il a parlé à l’émission Today Show de NBC et a déclaré que les médecins avaient découvert son cancer lors d’un examen physique de routine à l’âge de 56 ans.

Le cancer s’était propagé à ses os, a-t-il dit, le rendant incapable de marcher. Il a été traité par hormonothérapie.

Le cancer de la prostate est l’un des types de cancer les plus courants et la deuxième cause de décès par cancer chez les hommes aux États-Unis, selon la Mayo Clinic. Alors que certains types de cancer de la prostate se développent lentement et peuvent nécessiter un traitement minime, voire aucun, d’autres sont agressifs et peuvent se propager rapidement.