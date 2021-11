Grâce à Luis Miguel, la série nous connaissons sa version de l’histoire de Michelle Salas, avec qui il a procréé Stéphanie Salas Cependant, alors qu’elle n’avait que 19 ans, sa relation et ses motivations pour s’éloigner de ses jeunes enfants Miguel et Daniel restent un mystère.

Par des déclarations de Aracely Arambula On sait que le chanteur ne verse actuellement pas de pension alimentaire pour enfants et ne les a pas vus ces dernières années. À cet égard, l’acteur Arturo Carmona a fait une déclaration qui a attiré l’attention : lorsqu’il a eu une relation avec l’actrice de La Doña, il a été la figure paternelle de Miguel et Daniel.

« Les enfants [y yo] Nous avions une très belle complicité… nous vivions ensemble. J’ose dire que je suis devenu le père de ces enfants à cette époque », a-t-il déclaré dans une interview qu’il a accordée à son ami Fernando Lozano pour YouTube.

Arturo Carmona a assuré qu’il avait une amitié avec Aracely Arámbula et a déclaré que les enfants de « El Sol » sont très bien éduqués. (Luis Ortiz et Clasos.com)

Dans ce même discours, l’acteur a avoué qu’il soutenait Aracely pour encourager la coexistence des enfants avec leur père, mais qu’il lui manquait de respect de rester chez Luis Miguel lorsque cela s’est produit.

« J’étais très fatigué de beaucoup de choses. Ce qui est drôle, c’est que toute la famille [de ella] il était avec moi, j’étais offensé, je me suis caché aussi, j’ai pensé ‘Je ne suis pas tellement allongé sur le lit que tu me caches' ».

« Je l’ai applaudie qu’elle ait fait semblant et ait fait voir au père ses enfants, ce que je n’ai pas compris c’est qu’elle est allée et est restée là. Ce que j’ai fait à ce moment-là, sans avoir d’avions, je suis allé là où était ma fille et je séjournait dans un hôtel. Il faut se respecter. J’ai commencé à me fatiguer et j’en ai caché une partie, [pensé] ‘Qu’est ce que je fais ici?’ Il est arrivé un moment où je me suis fatigué et elle l’a très bien compris et aujourd’hui on en a parlé et elle me dit qu’elle aurait aimé remonter le temps », a-t-il ajouté.

Aracely et Arturo Ils ont eu une relation amoureuse en 2011, lorsqu’ils ont coïncidé dans la pièce Perfume de Gardenia.