L’acteur Ted de Schitt’s Creek, Dustin Milligan, détaille la transpiration extrêmement grossière qu’il a subie sur le plateau

Voici quelque chose d’amusant et de complètement embarrassant qui s’est produit dans les premières saisons, puis, pour une raison quelconque, il est parti. Je suis un être humain et cela signifie que je transpire parfois. Il y a beaucoup de scènes à Schitt’s Creek où vous ne le remarquerez peut-être pas, mais j’ai des serviettes en papier entassées dans mes aisselles. Notre charmante costumière de la série aurait un sèche-cheveux prêt à l’emploi, alors entre les prises, je serais là à me faire souffler les aisselles. Je pense que beaucoup de gens n’auraient pas été capables de repérer la magie des films télévisés. Éviter désespérément toute indication que je suis humain et que je transpire.