L’acteur Thummala Narsimha Reddy est mort de Covid

L’acteur et journaliste de Creative Commons Thummala Narsimha Reddy, “TNR”, est décédé des suites du COVID-19

Thummala Narsimha Reddy, un acteur et journaliste indien mieux connu sous ses initiales TNR, est décédé des complications du COVID-19, comme le rapporte India Today.

TNR est décédé le lundi 10 mai 2021 dans un hôpital, alors que l’Inde luttait pour faire face à une augmentation des cas de coronavirus.

L’acteur a été testé positif au COVID-19 une semaine plus tôt. Il avait 45 ans.

Voici ce que vous devez savoir:

Reddy a souffert de graves problèmes respiratoires et de faibles niveaux d’oxygène dus au COVID-19

TNR a été admis dans un hôpital de Malkajgiri, Hyderabad après avoir été testé positif au coronavirus. India Today a rapporté qu’il souffrait de problèmes respiratoires et d’une baisse significative des niveaux d’oxygène, «et il a respiré son dernier souffle lundi».

Gulte a rapporté la veille de sa mort que son pouls avait diminué et qu’il était dans un «état de semi-coma».

Srinivas Burra, un ami proche de Reddy, a écrit sur Facebook que l’état de TNR s’était aggravé.

Burra a écrit que Reddy ne répondait pas au traitement médical et a demandé aux internautes d’utiliser la gentillesse dans ses mots.

Reddy était dans un état critique le vendredi 8 mai, a écrit Burra. Burra et Reddy étaient amis depuis 20 ans, selon les publications Facebook de Burra.

TNR a partagé une bande-annonce sur son dernier message Facebook pour le prochain film, “Cinema Bandi”.

Le dernier message de Reddy sur Facebook a partagé une bande-annonce pour un prochain film indien, Cinema Bandi, qui sortira sur Netflix Inde.

“NICE ONE”, a-t-il écrit dans le post.

Tragiquement, Reddy n’a pas vécu pour voir la première du film, une comédie de bien-être sur un conducteur de pousse-pousse dans un village isolé.

Cinema Bandi suit un chauffeur de covoiturage qui trouve une caméra à l’arrière de son pousse-pousse. Le conducteur de pousse-pousse décide de rassembler d’autres personnes de son village pour faire son propre film.

«Tout le monde est un cinéaste dans l’âme», lit-on dans la devise du film.

Reddy a écrit sur le tournage d’un nouveau film avec les précautions COVID-19 peu de temps avant d’être testé positif au coronavirus

Reddy a écrit sur Facebook le 24 avril 2021 qu’il tournait un nouveau film dans une ferme.

L’acteur a déclaré dans le message que lui et le groupe de travail prenaient des précautions contre le COVID-19. Ils n’ont filmé qu’à la ferme et ont utilisé du petit matériel. Ils évitaient également tout voyage dans la ville, a-t-il écrit.

