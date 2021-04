L’acteur Tomás Goros, de ‘Le Seigneur des Cieux’, est intubé par Covid-19

«(Tomás Goros) a été hospitalisé pour COVID-19. Il a été rapporté qu’il est intubé dans un hôpital du quartier rom, à Mexico, et pour l’instant la famille a décidé de ne pas donner plus d’informations à ce sujet, ils attendent que sa santé s’améliore au fil des jours, et ainsi de suite. est-ce que nous », a déclaré l’animatrice Joanna Vega Biestro lors de l’émission matinale susmentionnée.

Jusqu’à présent, la famille de Tomás Goros n’a pas commenté l’état de santé de l’acteur. Il y a quelques jours, le journaliste Víctor Hugo Sánchez a publié la nouvelle de la contagion de l’acteur.

Il y a un mois, l’acteur a visité le programme Mimi Contigo, au moment même où son propriétaire, la chanteuse Mimi, était en quarantaine pour avoir été testé positif à Covid, pour lequel il a été interviewé par Carmen Muñoz et Horacio Villalobos; Fin mars, il était également à l’ouverture d’une exposition photographique au parc Naucalli, où il a été choisi comme l’un des habitants remarquables de la commune de Naucalpan, comme il l’a partagé sur son compte Instagram.