L’acteur vétéran Dilip Kumar est décédé à l’âge de 98 ans: les hommages affluent pour le roi de la tragédie

La cérémonie d’enterrement de l’acteur doit avoir lieu mercredi à 17 heures. (fichier image)

Dilip Kumar : L’acteur vétéran Dilip Kumar est décédé mercredi à l’âge de 98 ans. Les hommages affluent de toute la fraternité cinématographique, qui a été endeuillée, ainsi que la disparition de l’acteur légendaire, qui a rendu son dernier soupir à l’hôpital Hinduja de Mumbai. après y avoir été hospitalisé pendant quinze jours. Dilip Kumar était confronté à des problèmes de santé réguliers depuis un certain temps maintenant. Selon un rapport de IE, l’acteur souffrait d’un cancer de la prostate avancé, en raison duquel il suivait un traitement depuis trois à quatre mois maintenant.

Le cancer s’était propagé à d’autres organes de son corps, selon le rapport, ajoutant qu’il souffrait également d’une insuffisance rénale. Les médecins ont été cités comme disant que Dilip Kumar avait eu besoin de plusieurs transfusions sanguines, et la dernière qu’ils ont effectuée n’a pas beaucoup aidé. Il était devenu inconscient au cours des derniers jours, a ajouté le rapport.

Sa disparition a été annoncée par son ami Faisal Farooqui des comptes Instagram et Twitter officiels de Dilip Kumar.

Peu de temps après l’annonce de sa disparition, des hommages et des condoléances ont commencé à affluer pour le « roi de la tragédie » de l’industrie cinématographique.

Amitabh Bachchan a rendu hommage via un tweet dans lequel il a écrit qu’avec la disparition de Dilip Kumar, une institution avait disparu, ajoutant que l’histoire du cinéma indien serait toujours divisée en une ère pré-Dilip Kumar et une post-Dilip Kumar ère.

Pendant ce temps, l’acteur Ajay Devgn a écrit qu’il avait le cœur brisé à la disparition de “l’acteur intemporel”, avec qui il avait partagé de nombreux moments, à la fois sur scène et hors scène.

Les hommages ne se sont pas limités aux diverses industries cinématographiques en Inde. Le Premier ministre Narendra Modi a également regretté la mort de l’acteur, affirmant qu’on se souviendrait de lui comme d’une “légende du cinéma”, qui avait su captiver le public à travers les générations en raison de son “brillance sans précédent”.

Dilip Kumar, bien que connu sous le nom de roi de la tragédie, était un acteur de méthode qui a contribué à Bollywood dans des films des genres comédie, romance et drame, entre autres, au cours d’une carrière qui a duré plus de 50 ans. L’acteur avait reçu le deuxième prix civil le plus élevé d’Inde, le Padma Vibhushan, et avait également reçu le prix Dadasaheb Phalke, qui est la plus haute distinction en Inde décernée à cette forme d’art. Dilip Kumar a également reçu la plus haute distinction civile du Pakistan – Nishan-e-Imtiaz.

La cérémonie d’enterrement de l’acteur doit avoir lieu mercredi à 17 heures, au Juhu Qabrastan de Santacruz à Mumbai.

