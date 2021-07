L’action AAL devrait reprendre 30 $ après des prévisions positives

Ancienne compagnie d’aviation Groupe American Airlines (NASDAQ :AAL) a été durement touché pendant la pandémie de Covid-19, et les investisseurs en actions AAL ont perdu beaucoup de capital – mais seulement s’ils paniquaient et vendaient leurs actions.

Source : GagliardiPhotographie / Shutterstock.com

D’un autre côté, s’ils tenaient bon, alors la situation dans son ensemble semble beaucoup plus lumineuse. Les vaccins sont en cours de déploiement et les signes indiquent une reprise de l’industrie du voyage.

Ne vous méprenez pas – pour les détenteurs d’actions AAL, un retour complet aux niveaux d’avant la pandémie ne sera ni rapide ni facile.

Mais pendant que les investisseurs attendent patiemment et tiennent, il y a des conseils récemment mis à jour et un appel d’analystes haussier pour garder tout le monde de bonne humeur.

Un regard plus attentif sur l’action AAL

Alors, le niveau de 30 $ est-il un objectif raisonnable pour les actionnaires ?

L’action AAL était assez proche de ce niveau juste avant la baisse des prix précipitée par Covid-19 en février 2020. Par conséquent, je dirais que 30 $ est un objectif raisonnable à viser.

Il est peut-être difficile de s’en souvenir maintenant, mais les actions d’American Airlines sont en fait bien plus élevées que cela. En fait, l’action a atteint le niveau de résistance de 55 $ en 2006, 2014 et 2018.

Et en 2021, l’action AAL a touché le point de résistance de 25 $ en mars, puis à nouveau en juin.

Par conséquent, 30 $ comme objectif à long terme ne devrait pas être considéré comme irréaliste.

Maintenant, dans l’intérêt d’être juste et équilibré, je dois signaler un sujet de préoccupation.

Plus précisément, American Airlines a un bénéfice par action sur 12 mois de -14,73 $. Ce n’est pas ce que les taureaux voudront voir avec un stock de 20 $.

Le fait est qu’American Airlines n’est pas exactement là où les actionnaires veulent que l’entreprise soit, d’un point de vue fiscal. Pourtant, comme nous le verrons, il y a des raisons d’être optimiste.

Difficile à rejeter

Le 13 juillet, American Airlines a fourni des chiffres financiers mis à jour pour le deuxième trimestre.

Et apparemment, l’analyste de Citi Stephen Trent a aimé ce qu’il a vu.

“[T]Il est difficile d’ignorer la combinaison du guide opérationnel 2T plus solide que prévu et des actions qui dérivent en dessous de notre objectif de cours », a déclaré Trent.

Maintenant, ne nous emballons pas ici. American Airlines ne devrait pas publier les résultats trimestriels réels de la compagnie avant le 22 juillet.

Pour le moment, cependant, il est encourageant d’entendre ce que la direction de l’entreprise a à dire.

Selon les témoignages, la direction d’American Airlines prévoit une perte ajustée par action (hors crédits spéciaux) de l’ordre de 1,76 $ à 1,67 $.

Non seulement cela, mais la direction s’attend à terminer le deuxième trimestre avec 21,3 milliards de dollars de liquidités.

C’est plus d’un milliard de dollars de plus que les prévisions publiées précédemment, et l’écart peut être attribué à l’amélioration des revenus et des ventes d’actions.

Selon Trent, les chiffres mis à jour d’American Airlines suggèrent “un meilleur trimestre que la rue ne l’avait prévu”.

Voir des pousses vertes

Bien que nous n’ayons pas encore tous les résultats financiers trimestriels définitifs, American Airlines a fait une annonce qui devrait exciter les taureaux.

La génération de trésorerie aurait été en moyenne d’environ 1 million de dollars par jour au deuxième trimestre pour American Airlines.

C’est une première pour la compagnie aérienne depuis le début de la pandémie de Covid-19 – une période difficile car American Airlines brûlait environ 100 millions de dollars par jour.

Peut-être, alors, le PDG Doug Parker et le président Robert Isom avaient-ils raison de déclarer qu’American Airlines « allait clairement dans la bonne direction ».

Il est concevable que l’ensemble de l’industrie du transport aérien évolue également dans la bonne direction. Du moins, c’est évidemment la position de l’analyste de MKM Partners Conor Cunningham.

“Le trafic de loisirs domestique s’est complètement rétabli, et il y a des pousses vertes pour les affaires et l’international”, a affirmé Conor Cunningham.

Nous pouvons espérer qu’il y aura également des pousses vertes dans le graphique boursier AAL.

La ligne de fond

Les actions d’American Airlines n’atteindront probablement pas 30 $ demain ou la semaine prochaine.

Comme un voyage en avion, il y aura des arrêts et des inconvénients en cours de route.

Cependant, avec l’industrie du voyage montrant des signes de vie – et American Airlines sur la bonne voie – les actionnaires peuvent espérer moins de turbulences et un vol sûr.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.