L’action ABNB constitue un bon point d’entrée à long terme

Airbnb (NASDAQ:ABNB) est plus de 20% en dessous de ses plus hauts historiques. Ce n’est pas une raison pour y renoncer, bien au contraire. Aujourd’hui, l’objectif est de réévaluer une entrée à partir de ces niveaux.

La raison de la chute n’avait rien de spécifique à l’entreprise. En fait, ça va mieux que DoorDash (NYSE:TIRET) qui est venu sur le marché avec. DASH est deux fois plus bas.

Il est également un peu plus préoccupant que les marchés soient proches de leurs plus hauts historiques et que ces deux-là pataugent.

Airbnb fait partie du secteur des loisirs et de l’hôtellerie. Ils ont subi un coup dur de la pandémie et leur survie témoigne de bonnes compétences en gestion. Ce n’était pas joli, mais ils sont accrochés là-dedans.

Le processus d’inoculation se déroule bien aux États-Unis et d’autres pays intensifient également leurs efforts. Bientôt, la plupart des gens se sentiront plus à l’aise pour se déplacer.

De nombreuses familles ont complètement annulé tous les voyages. Dans le mien, nous avons encore passé des vacances à Cancun en juillet dernier mais nous étions l’exception, pas la règle. Juger le stock négativement est maintenant une erreur. L’action ABNB est confrontée à des circonstances inhabituelles et uniques qui ne se reproduiront probablement pas. À long terme, ceux-ci s’atténueront.

L’action ABNB est là où elle devrait être

Il y a deux mois, alors que le stock était à son plus haut, j’ai écrit sur le fait de faire long Airbnb. Mais comme il se négociait à son plus haut niveau historique, j’ai suggéré de l’acheter en plongeant. En fait, j’ai spécifiquement souligné 175 $ par action comme un endroit intéressant pour cela. Ici, c’est 70 jours plus tard à jouer avec ces niveaux. À ces niveaux, cela a plus de sens qu’un stock emballé pendant une pandémie. Ceux qui en sont surpris ont dû apprendre à éviter le FOMO à l’avenir.

Je ne cherche généralement pas à être parfait en choisissant mes entrées. Par conséquent, j’accepte la possibilité de prix plus bas dans un proche avenir. Cependant, je suis convaincu qu’il existe des niveaux de support à 160 $ ​​et jusqu’à 150 $ par action. Il est logique de commencer une position haussière aussi proche de ces supports.

J’ai encore plus d’histoire avec ce niveau de stock ABNB particulier. À la fin de décembre, j’ai écrit sur son potentiel de hausse. Au moment où le stock remontait dans la même zone où il se trouve actuellement. Cela en fait la définition d’un point de pivot. Parce qu’à l’époque, c’était le déclencheur qui délivrait les aigus. Maintenant, il est susceptible de servir de base à un rebond et au-delà.

Il existe un risque extrinsèque

Je voudrais lancer un petit drapeau sur le jeu, et cela vient de ma peur du marché dans son ensemble. Nous entrons dans une période de vulnérabilité saisonnière. Le «vendre en mai et partir» devient souvent une prophétie auto-réalisatrice. Je m’attends à un drame dans les prochaines semaines. De plus, la semaine prochaine, nous entendrons les giga-caps rapporter leurs bénéfices. Ce groupe peut déplacer l’ensemble du marché avec lui. La réaction à Netflix (NASDAQ:NFLX) ne réconforte pas ce que les autres peuvent affronter.

La réaction du jour au lendemain aux gains est arbitraire. Je suis convaincu qu’ils généreront des bénéfices solides. Ce que nous ne pouvons pas prévoir, c’est la réaction des investisseurs. NFLX a amélioré ses bénéfices de 139% par rapport à l’année dernière et a augmenté ses ventes de 24%. Les marchés s’attendaient à quelque chose qu’ils n’ont pas obtenu alors ils ont paniqué. Ce risque extrinsèque affaiblit temporairement la conviction sur l’action ABNB.

La valeur n’est pas un allié des taureaux Airbnb

Fondamentalement, l’entreprise augmente ses revenus. Mais les mesures de la fin sont un gâchis et les pertes s’accumulent. La confusion liée à la pandémie ne permet pas de vraiment évaluer sa valeur. Ce couteau qui tombe n’a aucun argument de valeur pour l’aider à le soutenir. Les taureaux ne peuvent pas être trop courageux pour l’attraper. Par conséquent, ma principale hypothèse haussière aujourd’hui est celle de nature technique.

Toute l’année, les acheteurs ont défendu plusieurs niveaux de support inférieurs au prix actuel. Je peux supposer qu’ils continueront à le faire aussi longtemps que les marchés ne s’effondreront pas. Si nous avons effectivement une correction du marché, je m’attends à ce que les baissiers essaient de pousser l’action ABNB à la baisse.

Il est sorti de la porte d’entrée en bourse faible et a chuté de 25% en quatre jours. Les deux semaines suivantes ont été très violentes, mais elles ont continué à établir des creux plus élevés. Dans le processus, ils ont établi la zone de consolidation en dessous de 160 $ ​​par action. Je soupçonne qu’en descendant, cela servira de bande de soutien.

Attraper des couteaux qui tombent est dangereux même dans les entreprises les plus fortes. Faire ainsi dans un ce nouveau et spéculatif augmente le niveau de risque se replie. C’est dire que les investisseurs doivent être réalistes avec leur niveau de certitude. Je trouve qu’il est bon de prendre de petites bouchées plutôt qu’un repas complet à la fois. Garder la taille des erreurs potentielles à un petit nombre rend le trading plus heureux à long terme.

La patience est en effet une compétence nécessaire pour réussir. La peur de passer à côté et la peur de la panique nous font commettre des erreurs. Si nous sommes patients sur les extrêmes supérieurs et inférieurs, nous pouvons éviter autant de situations que possible.

A la date de publication, Nicolas Chahine ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.