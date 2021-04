L’action ABNB est trop contre elle pour être aussi chère

Actions du marché de la location à court terme Airbnb (NASDAQ:ABNB) ont bien résisté après son introduction en bourse à succès. L’action ABNB a augmenté de 23% depuis son introduction en bourse en décembre.

Source: BigTunaOnline / Shutterstock.com

Il se négocie désormais à une valorisation parabolique qui est complètement déconnectée de ses valeurs financières. Par conséquent, il est difficile d’être enthousiasmé par l’action ABNB en ce moment.

La société a récemment publié ses résultats du quatrième trimestre, où sa perte nette s’est étendue à 3,89 milliards de dollars, contre 352 milliards de dollars à la même période l’an dernier. De plus, les revenus ont chuté de 22% d’une année à l’autre pour s’établir à 859 millions de dollars, et la valeur brute des réservations a également été durement touchée, en baisse de 31% d’une année à l’autre au cours du trimestre.

Plus important encore, la direction a fait remarquer l’absence de tendances de croissance en 2021.

Le modèle commercial d’Airbnb a de la profondeur et a beaucoup de place pour une croissance future. Indépendamment de cette notion, il se négocie à des niveaux insondables, ce qui limite son attractivité pour le moment.

Règlements de serrage

Le resserrement des réglementations pourrait potentiellement contraindre le modèle commercial d’Airbnb. Chaque ville a ses propres règles et réglementations en matière de location à court terme. En outre, l’industrie hôtelière a fait pression pour que les autorités resserrent les vis d’Airbnb en accord avec d’autres fournisseurs d’hébergement de courte durée.

Alors que de plus en plus de villes et d’États aux États-Unis imposent des réglementations plus strictes, nous pourrions voir Airbnb perdre une part substantielle des revenus.

Par exemple, Airbnb a perdu son plus grand marché en 2018 lorsque New York a interdit l’entreprise. Une quantité massive de revenus doit affluer des listes illégales de la région de New York.

Cependant, avec les nouvelles lois en place, les hôtes de New York pourraient faire face à des amendes allant jusqu’à 2500 USD par jour et 7500 USD par inscription illégale. De telles amendes dissuaderont certainement les hôtes de s’inscrire illégalement sur la plate-forme.

De plus, Atlantic City a récemment adopté une législation ayant un impact direct sur les locations à court terme.

Ces lois couvrent principalement les frais de licence et autres exigences réglementaires. De plus, San Francisco semble avoir suivi un modèle similaire à celui de New York.

Les locations depuis la plateforme ne sont autorisées que si les hôtes sont des résidents à temps plein, sont enregistrés auprès de la ville et les locations sont plafonnées à 90 jours. Santa Monica, en Californie, a également institué des réglementations strictes qui ont essentiellement effacé environ 80% des annonces Airbnb dans la région.

Cependant, les restrictions ne sont pas seulement limitées aux États-Unis. Vous avez de grandes villes en Europe, comme Paris, Barcelone, Berlin, Amsterdam et autres, qui ont institué des contraintes importantes sur le fonctionnement d’Airbnb.

Évaluation élevée

Le point le plus important contre l’achat d’actions ABNB est peut-être sa valorisation. Nous pouvons voir la rentabilité et le rapport prix / ventes d’ABNB et de ses pairs à partir du tableau. Les marges brutes ont été impressionnantes pour ABNB.

Une grande partie de la croissance saine de ses revenus au cours des dernières années a constamment surclassé le marché. En outre, ses marges de flux de trésorerie disponibles à effet de levier sont également impressionnantes et se classent au deuxième rang Expedia (NASDAQ:EXPE).

Cependant, nous pouvons voir que ses marges d’EBITDA sont à un déplorable négatif de 99%, ce qui est tête et épaules au-dessus de ses concurrents. Dans le même temps, son rapport prix à terme / ventes est de 22 fois, ce qui est tout simplement extraordinaire.

Il existe une forte dispersion entre les estimations des analystes pour le cours de son action ABNB. L’estimation la plus basse pour le stock est de 130 $, soit environ 29% de moins que son prix actuel.

De même, son estimation de prix la plus élevée est de 240 $, ce qui est 31% plus élevé que son prix actuel. L’action est très volatile et est largement surévaluée à l’heure actuelle.

Dernier mot sur l’action ABNB

L’action ABNB s’est maintenue après une introduction en bourse en décembre. Le problème, cependant, est qu’il a volé trop haut et est à un point où il est considérablement suracheté.

De plus, les faiblesses de son modèle économique, notamment en ce qui concerne ses défis réglementaires, deviennent plus apparentes que jamais.

L’absence de tendances de croissance cette année est une autre baisse qui élargit encore son cas d’ours. Par conséquent, il est préférable d’éviter les actions ABNB pour le moment.

A la date de publication, Muslim Farooque ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.