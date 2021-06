L’action ABNB est une opportunité à ne pas manquer après sa forte baisse

in

En raison de la nature unique de la nouvelle pandémie de coronavirus, l’industrie hôtelière a le plus souffert de ce virus. Alors, c’était surprenant Airbnb (NASDAQ :ABNB) a fait ses débuts en décembre à un peu plus de 100 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande offre publique initiale aux États-Unis de 2020.

Source : AngieYeoh / Shutterstock.com

Cependant, pour de nombreux analystes, ce n’était pas si choquant.

L’année dernière a été exceptionnelle pour les actions technologiques. Les entreprises ayant une présence principalement physique ont certainement eu du mal. Néanmoins, ceux qui ont un modèle d’actifs légers ont fait des progrès incroyables l’année dernière.

C’est précisément pourquoi Airbnb se porte si bien.

Cependant, en raison de tout le battage autour de la société de location de maisons, les évaluations sont très élevées et le sont depuis un certain temps. La bonne chose est que l’action a baissé de 28% au cours des trois derniers mois.

Dans l’ensemble, je n’ai que de bonnes choses à dire sur les actions ABNB. Maintenant qu’il se négocie à une évaluation plus raisonnable, le moment est venu d’en ajouter davantage à votre portefeuille.

ABNB Stock est l’un des meilleurs jeux de récupération là-bas

Airbnb a plus que triplé par rapport à son prix d’introduction en bourse de 68 $ pour atteindre un sommet historique de 216,84 $ en février. Cependant, au moment d’écrire ces lignes, les actions se négocient un peu plus de 148 $ la pièce. Étant donné que le principal argument contre Airbnb a été l’évaluation, il semble que ce soit le moment idéal pour analyser à nouveau cette entreprise.

À vrai dire, l’agence de voyages en ligne n’a pas si mal fait au cours d’une année très difficile. En 2020, la plate-forme d’ABNB comptait 5,6 millions d’inscriptions actives par environ 4 millions d’hôtes dans le monde.

De plus, l’année dernière s’est avérée être un tournant pour Airbnb puisqu’il est devenu public avec une liste sur le Nasdaq le 10 décembre. Lors de son premier jour de cotation, l’action a bondi de 113% par rapport à son prix d’introduction en bourse de 68 $ pour clôturer à 144,71 $. Cela devrait vous donner une idée de la valeur que les investisseurs accordent à cette action.

Et qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ?

Airbnb est devenu un perturbateur majeur dans l’industrie hôtelière. Alors qu’il gère sa deuxième décennie d’activité, le marché de l’hôtellerie en ligne continue d’élargir ses offres. Maintenant que la pandémie se retire à l’arrière-plan, il a introduit plus de 100 mises à niveau sur sa plate-forme pour encaisser le retour des voyages internationaux.

La “priorité unique” d’Airbnb en 2021 est de se préparer à un “rebond significatif des voyages”, a déclaré le PDG Brian Chesky lors de l’appel aux résultats de l’entreprise. Si les mises à niveau sont une indication, le plan est en plein mouvement.

Croissance séculaire

Pour l’avenir, Airbnb n’a nulle part où aller que monter. La société a déclaré 887 millions de dollars au premier trimestre 2021, un chiffre supérieur au chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 de 842 millions de dollars et au chiffre d’affaires du premier trimestre 2019 de 839 millions de dollars.

Et c’est une industrie hôtelière qui se redresse encore. Airbnb estime son marché adressable total à 3 400 milliards de dollars, y compris les revenus des séjours de courte durée, des séjours de longue durée et des expériences.

L’année dernière, le chiffre d’affaires total s’élevait à 3,4 milliards de dollars en 2020 et devrait augmenter de 60% en 2021 pour atteindre 5,4 milliards de dollars. Pourtant, ce n’est qu’une part du gâteau global pour ABNB. Il y a beaucoup de place pour se développer aux dépens des agences de voyages traditionnelles.

Enfin, le modèle économique garantira qu’il y aura suffisamment de liquidités disponibles pour la croissance. Une société hôtelière investira généralement des millions et construira un nouveau bâtiment à plusieurs étages pour augmenter le nombre total de chambres disponibles. En comparaison, Airbnb a juste besoin de persuader plus de propriétaires de s’inscrire sur leur plateforme.

Faire face aux pressions réglementaires

Bien qu’il y ait beaucoup à aimer dans les actions ABNB, il faut également être conscient des risques.

La plus évidente est la pression réglementaire des autorités qui ont reproché à Airbnb de fausser le marché locatif local et de rendre plus difficile pour les gens de trouver un logement à long terme.

Barcelone a rendu illégales les locations de moins de 30 jours sans permis. La ville de New York est le plus grand marché d’Airbnb, mais la ville affirme que jusqu’à deux tiers des annonces d’Airbnb sont illégales. .

San Francisco a adopté une politique similaire à celle de New York : les locations Airbnb ne sont autorisées que si les hôtes sont des résidents à temps plein, les réservations sont plafonnées à 90 jours et tous les hôtes doivent s’inscrire auprès de la ville. Cela a entraîné une baisse de 50% des annonces Airbnb.

À l’avenir, ces défis juridiques peuvent augmenter considérablement pour les actions ABNB.

Vaut le risque

Le stock ABNB a tous les bons ingrédients pour un multi-ensacheuse. Lorsque vous investissez, vous devez consacrer une part importante de votre portefeuille à des entreprises perturbatrices.

Airbnb possède un modèle commercial formidable. Même si la capitalisation boursière peut sembler énorme, c’est une bonne affaire compte tenu du potentiel de croissance.

Dans cinq ans, vous reviendrez avec émotion sur cet achat.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (ni directement ni indirectement) de positions sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille.