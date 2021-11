L’action ADBE continue de justifier sa riche valorisation

Adobe (NASDAQ :ADBE) a conclu un autre trimestre solide, enregistrant des revenus records et dépassant les estimations de bénéfices des analystes d’une marge équitable lors de la publication des résultats du troisième trimestre en septembre. Les actions d’ADBE ont été vendues à la suite de l’annonce, mais ont depuis lors régressé. Beaucoup ont critiqué le titre pour sa riche évaluation, mais cela en vaut la peine avec de multiples moteurs de croissance, des fondamentaux solides et des perspectives incroyables.

Source : Shutterstock

Adobe est l’une des sociétés les plus diversifiées du marché, produisant des logiciels qui répondent à divers besoins de création de contenu numérique. Sa transition vers un modèle de logiciel en tant que service (SaaS) a payé beaucoup de dividendes à ses actionnaires. Si vous aviez acheté des actions ADBE il y a cinq ans, vous seriez assis sur un gain de plus de 500 %.

L’entreprise a un large fossé concurrentiel, avec ses offres d’entreprise connaissant une croissance saine. Bien que l’action se négocie à plus de 19 fois les ventes à terme, elle possède un marché adressable gigantesque de plus de 147 milliards de dollars. De plus, il dispose de nombreux catalyseurs de croissance qui continueront à accroître ses résultats et ses résultats.

Le modèle commercial extrêmement réussi d’Adobe

La force d’Adobe réside dans son modèle économique SaaS très efficace. Il permet essentiellement à ses utilisateurs d’accéder à sa suite de produits sans s’approprier le logiciel. L’efficacité du modèle est telle que la marge brute de l’entreprise est un étonnant 88%. De plus, près de 100 % de ses ventes de logiciels de création, sa plus grande entreprise, proviennent de son modèle d’abonnement. Au rythme actuel, les analystes s’attendent à ce que le bénéfice par action augmente de 18% par an au cours des cinq prochaines années.

De plus, Adobe est susceptible de bénéficier des tendances en matière de numérisation et de création de contenu. L’utilisation des médias sociaux a explosé pendant la pandémie, ce qui a entraîné une augmentation massive de la création de contenu en ligne. Adobe propose à ses utilisateurs un guichet unique pour le développement de contenus de haute qualité, tous accessibles dans le cloud.

De plus, Adobe continue d’investir dans de nouvelles fonctionnalités pour affiner ses produits et améliorer la fiabilité de ses services. Il investit massivement dans l’IA et l’apprentissage automatique pour développer de nouvelles fonctionnalités afin de se préparer à l’essor de la réalité augmentée (AR) et du contenu 3D. La diffusion de la RA et de la réalité virtuelle (VR) conduira à davantage de création de contenu 3D, jouant directement entre les mains d’Adobe. L’objectif ultime est de stimuler la croissance et d’augmenter les dépenses moyennes par utilisateur pour des produits plus chers.

Une entreprise très rentable avec un bilan impeccable

Adobe a été l’une des entreprises à la croissance la plus rapide de son secteur, élargissant sa base de revenus annuels à un rythme incroyable. C’est aussi très rentable. L’entreprise a généré des marges bénéficiaires incroyables de plus de 20% pendant la majeure partie de la dernière décennie. Avec une suite inégalée de services par abonnement, il est sur le point de continuer à croître à un rythme sain dans un avenir prévisible.

La société affiche un solde de trésorerie de 6,16 milliards de dollars, compensé par une dette de 4,7 milliards de dollars. De plus, il a généré plus de 6 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles au cours des 12 derniers mois seulement.

La direction rend également beaucoup à ses actionnaires. Bien que la société ne verse pas de dividende, elle a autorisé un plan de rachat d’actions de 15 milliards de dollars jusqu’à l’exercice 2024. Au troisième trimestre, la société a racheté 1,7 million d’actions.

Même avec un programme de rachat d’actions agressif, Abode a beaucoup de marge de manœuvre pour investir dans de nouveaux logiciels. Par exemple, il a récemment proposé des conditions pour acquérir la plate-forme logicielle de collaboration vidéo Frame.io, qui compte plus d’un million d’utilisateurs. Ainsi, Adobe est en pole position pour conduire ses utilisateurs dans une nouvelle ère numérique.

Le résultat sur le stock d’ADBE

Adobe fait partie de la crème de la crème en ce qui concerne les éditeurs de logiciels. Elle continue de faire croître son chiffre d’affaires et ses résultats à un rythme impressionnant tout en renforçant son bilan. De plus, ses investissements dans l’IA l’aideront à tirer profit des tendances de numérisation et de création de contenu.

Par conséquent, l’action ADBE est un achat malgré son prix élevé.

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des valeurs technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université d’Oxford Brookes.