L’action ADBE est presque entièrement valorisée, mais les flux de trésorerie pourraient la pousser à la hausse

Adobe (NASDAQ :ADBE) est une société de logiciels d’application populaire dotée d’une puissante capacité de génération de flux de trésorerie disponibles (FCF). En fait, il est maintenant clair que son FCF est si robuste que nous pouvons projeter la valeur de l’action ADBE en utilisant son rendement FCF.

Le problème est, cependant, que l’action ADBE est proche d’une évaluation complète. Cependant, il est toujours possible que le stock augmente entre 22% et 35% de plus. Cela met sa valeur entre 739 $ et 814 $ par action, par rapport à son 13 juillet de 605,01 $. Cela lui donne un prix cible moyen de 776,75 $, soit environ 28 % de plus.

La principale raison derrière cela est que l’ADBE a déjà augmenté de manière assez significative. Par exemple, depuis le début de l’année (YTD), il est en hausse d’un peu plus de 21 %. De plus, depuis la fin de son premier trimestre, ADBE a augmenté de 27% en utilisant le prix du 13 juillet à partir de 475,37 $. Cela est probablement dû à ses performances globales supérieures au premier trimestre.

Stock ADBE : Estimation du Free Cash Flow

Le 17 juin, Adobe a annoncé un énorme gain de 23% de ses revenus en glissement annuel (YOY) à 3,84 milliards de dollars pour son deuxième trimestre fiscal se terminant le 4 juin. En outre, il a réalisé 1,893 milliard de dollars en FCF. Cela signifie qu’un énorme 49,4 % de ces ventes ont abouti à un flux de trésorerie disponible.

Cette marge FCF est très élevée, d’autant plus que la plupart des entreprises ont de la chance si elles peuvent obtenir une marge de 20% FCF. En effet, cela signifie qu’environ la moitié de chaque dollar qu’Adobe fait pour vendre un logiciel se transforme en pur bénéfice en espèces (après que toutes les dépenses en espèces, y compris les dépenses en capital, les variations du fonds de roulement, toutes ses dépenses normales de SG&A, taxes et paiements en espèces ont été retirées ). Cela laisse 49,4 % de ces dollars de vente « libres » à utiliser pour racheter des actions ou réduire la dette, payer des dividendes, faire des acquisitions ou simplement stocker en espèces dans son bilan.

Nous pouvons l’utiliser pour estimer le FCF d’Adobe à l’avenir. Par exemple, les analystes suivis par Seeking Alpha prévoient que les ventes pour l’année jusqu’en novembre 2021 atteindront 15,67 milliards de dollars et environ 18 milliards de dollars en 2022. Par conséquent, en appliquant sa marge de 49,4% FCF à ces chiffres, nous pouvons estimer que FCF atteindra 7,73 milliards de dollars. en 2021 et 8,87 milliards de dollars en 2022.

Comme le montre le tableau de droite, cela implique que, d’ici 2022, les 8,87 milliards de dollars de FCF auront augmenté de 67% par rapport à leur niveau de 2020 de 5,31 milliards de dollars. C’est une énorme croissance et une autre raison pour laquelle le stock d’ADBE pourrait bientôt augmenter.

Utilisation du rendement FCF pour valoriser Adobe

Étant donné que cette marge FCF est si élevée, le marché valorise fortement le titre ADBE. Par exemple, le 13 juillet, la capitalisation boursière était de 288,2 milliards de dollars. Ainsi, si nous divisons son FCF annuel par cette capitalisation boursière, nous pouvons en déduire son rendement FCF.

En utilisant les douze derniers mois (TTM) jusqu’au 4 juin, Adobe a généré 6,595 milliards de dollars en FCF. Cela peut être vu sur Yahoo! Finance, aux côtés de TTM cash flow from operations (CFFO) de 6,978 milliards de dollars. En divisant ces 6,595 milliards de dollars par la capitalisation boursière d’Adobe de 288,2 milliards de dollars, le rendement FCF est de 2,29 %.

Il s’agit d’un rendement FCF très élevé. Cela implique également, comme le montre le tableau de droite, que l’estimation 2022 FCF de 8,87 milliards de dollars conduit à une valeur de marché cible de 387,7 milliards de dollars. C’est 34,5% par rapport à la récente capitalisation boursière de 288,2 milliards de dollars et implique également que l’action ADBE pourrait valoir 813,73 $ par action.

Où cela laisse la cible de stock ADBE

Cependant, si nous comparons le titre ADBE à certains de ses pairs, nous pouvons voir qu’il a l’une des valorisations les plus élevées. J’ai fait une analyse rapide et j’ai trouvé que la fourchette des rendements FCF se situait entre 3% et 5,4%. Alors, par prudence, j’ai décidé d’augmenter le rendement FCF de 10 %.

Le tableau de droite montre qu’en utilisant un rendement augmenté de 10 % (c’est-à-dire 2,52 % au lieu de son rendement TTM FCF de 2,29 %), l’action ADBE a une valeur inférieure de 739,76 $ par action.

Ainsi, si nous augmentons le rendement du FCF afin d’être plus conservateur, le prix cible baisse. En conséquence, la moyenne entre ces deux est de 776,75 $. Il s’agit d’une hausse potentielle d’environ 28% par rapport au prix du 13 juillet de 605,01 $.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.