L’action ADGI monte en flèche alors que les analystes se concentrent sur son potentiel de lutte contre l’Omicron

La variante omicron de Covid-19 a envoyé plusieurs sociétés pharmaceutiques voler plus haut la semaine dernière, comme Moderne (NASDAQ :ARNm) et Pfizer (NYSE :PFE). Aujourd’hui, les actions de Adagio Thérapeutique (NASDAQ :ADGI) sont en hausse de 80 % après la clôture de la séance de bourse précédente de 34 %. La société n’a qu’une capitalisation boursière de 5 milliards de dollars, mais elle a publié une annonce positive concernant son anticorps SARS-CoV-2, ADG-20.

Source : Shutterstock

Voici ce que les actionnaires d’ADGI devraient savoir alors que la variante omicron s’empare du marché.

Stock ADGI : ce que vous devez savoir

Alors que d’autres fabricants de vaccins se précipitent pour tester des vaccins afin de lutter contre la variante omicron, l’anticorps ADG-20 d’Adagio serait déjà efficace. La société a déclaré qu’aucune des mutations présentes dans la protéine de pointe de la variante omicron n’avait pu échapper à la neutralisation de l’ADG-20. L’anticorps a été initialement conçu pour neutraliser et anticiper les mutations du virus SARS-CoV-2 et des futurs virus de type SRAS. De plus, l’anticorps a plusieurs caractéristiques préférables, telles que l’administration intramusculaire et la couverture de plusieurs variants.

Laura Walker, cofondatrice d’Adagio, a ajouté que :

« En raison de la nature hautement conservée et immunorécessive de l’épitope reconnu par l’ADG20, nous nous attendons à ce que l’ADG20 conserve son activité contre Omicron, comme nous l’avons observé dans des modèles in vitro avec toutes les autres variantes préoccupantes identifiées précédemment. »

Morgan Stanley augmente son pari sur Adagio

De plus, Morgan Stanley a relevé son objectif de cours à 49 $, contre 33 $ sur l’action ADGI après que la nouvelle de la variante omicron a fait surface. L’objectif de prix plus élevé reflète l’augmentation des ventes et de la part de marché. L’analyste Matthew Harrison a souligné que l’ADG-20 est très efficace contre la variante omicron, battant les anticorps des géants pharmaceutiques tels que Régénérer (NASDAQ :REGN) et Eli Lilly (NYSE :LLY). Harrison s’attend également à ce que les régulateurs aident à financer les essais intermédiaires d’Adagio pour mettre plus rapidement l’anticorps sur le marché. En conséquence, Harrison estime que les ventes en 2022 atteindront 1,8 milliard de dollars. Les gouvernements qui stockent 4 millions de doses supplémentaires d’anticorps ADG-20 l’aideront à atteindre cet objectif.

Selon TipRanks, Matthew Harrison a un taux de réussite de 54% et un rendement moyen de 13,3% sur une période d’un an. Harrison est classé 579 sur 7 731 analystes au total suivis par TipRanks. Fait intéressant, Harrison a un objectif de prix de 60 $ pour Pfizer, ce qui représente une hausse de 14 %. Il couvre également Moderna avec un objectif de prix de 313 $, ce qui représente une baisse de 15 %.

A la date de publication, Eddie Pan n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.