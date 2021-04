L’action AMC vaut 48% de plus ou 13,84 $ par action sur la base de 2 modèles

Divertissement AMC (NYSE:AMC) est sous-évalué même s’il a augmenté de 282% l’année dernière et malgré les récentes craintes d’émissions d’actions. De plus, même si l’action AMC depuis le début de l’année est en hausse de 340% au 16 avril, elle vaut encore beaucoup plus. L’action a clôturé à 9,33 $ le vendredi 16 avril.

J’ai écrit le mois dernier que l’action valait au moins 13,44 $ par action en fonction de deux méthodes différentes d’évaluation de la chaîne de cinéma. Cette analyse est toujours valable, même si je pense maintenant que l’action AMC vaut 13,84 $, soit 48% de plus.

Ventes et évaluation

Par exemple, cette analyse est basée sur les propres prévisions de la société qu’elle a fournies à la page S-7 de son prospectus du 25 janvier 2021. Dans ce dépôt, la société a prédit que le premier trimestre afficherait 10% de sa fréquentation avant Covid, 15% au deuxième trimestre, 65% au troisième trimestre et 90% au quatrième trimestre.

Sur la base de ces ventes et d’un multiple du prix des ventes de 1,5x pour 2021 et de 0,86 pour 2022, j’ai estimé que l’action AMC valait 9,08 USD. Même si j’utilisais un ratio de 1,0 pour 2022, le prix augmenterait à 9,88 $ par action, soit 5,9% au-dessus du prix actuel de 9,33 $ par action.

Vous pouvez voir ces calculs dans le tableau de droite. Il montre que l’estimation moyenne, en utilisant les propres prévisions de la société, varie entre 8,35 $ par action et 11,41 $. Le point médian est de 9,88 $ par action.

L’autre méthode que j’ai utilisée était un modèle de flux de trésorerie disponible (FCF). J’ai estimé son FCF cette année et l’année suivante et appliqué un rendement de 3% FCF pour en déduire le prix estimé. Cela correspond à un prix estimé de 17,81 $ par action, soit 91% au-dessus du prix actuel.

Vous pouvez voir dans le tableau à droite que la fourchette des estimations du modèle FCF se situe entre 11,14 $ et 24,47 $ par action. Le chiffre de 17,81 $ est le point médian de ces deux.

Objectif de cours pour l’action AMC

Le tableau de droite montre la moyenne de ces deux modèles pour une valeur cible finale pour l’action AMC. La moyenne des deux modèles est de 13,84 $ par action, soit 48% de plus que le prix du 16 avril.

Cet avantage peut prendre plus d’un an. Par exemple, si la fréquentation prend plus de temps que prévu pour se rétablir, cela peut prendre 1,5 an ou plus pour que le stock augmente encore de 48% à partir d’ici.

Par exemple, sur un an et demi, le retour sur investissement (ROI) correspond à un rendement annuel moyen supérieur à 30% chaque année. Si cela prend deux ans, le retour sur investissement s’élève à plus de 20% chaque année. Mais bon, peu importe, ce sont encore de bons chiffres.

Engagement d’actions d’AMC

L’action AMC a récemment atteint un sommet de 14 $ par action le 18 mars et a coulé depuis. La récente faiblesse de l’action pourrait être due à son dépôt de circulaire de sollicitation de procurations le 19 mars et à sa proposition numéro 1, qui stipule que la société cherche à obtenir l’autorisation d’émettre 500 millions de nouvelles actions.

Cela signifierait plus de dilution pour les actionnaires existants si la société émettait réellement ces actions. Par exemple, au 3 mars, selon la circulaire de sollicitation de procurations, il n’y avait que 450,156 millions d’actions en circulation. Ainsi, en effet, une émission de 500 millions d’actions, telle qu’autorisée, ferait plus que doubler les actions en circulation. Ce ne serait pas bon car cela réduirait effectivement le prix d’au moins 50%.

Cependant, le 15 avril, le PDG, Adam Aron, a déclaré à un intervieweur, puis a déposé un amendement au dépôt de procuration Def 14 selon lequel la société s’engagerait si l’autorisation était adoptée. Voici ce qu’il a dit:

«… Nous nous engageons par la présente à AMC que si les actionnaires approuvent cette autorisation d’émettre 500 millions d’actions nouvelles, nous n’utiliserons pas l’une de ces 500 millions d’actions au cours de l’année civile 2021. Pas une seule. Pas une.”

Le PDG a poursuivi en disant que la société avait 43 millions d’actions qui étaient autorisées en 2013 et qu’elles pourraient utiliser pour émettre pour lever des liquidités. Au prix d’aujourd’hui, pour moins de 5% de réduction sur les coûts de transaction, à 8,86 $ par action, le montant serait de 380 millions de dollars. C’est un montant assez important.

Où cela laisse AMC Stock

Bien entendu, cela soulève la question de savoir pourquoi l’entreprise doit obtenir l’autorisation d’émettre 500 millions d’actions. Cela mis à part, je pense que c’est une déclaration très forte du PDG indiquant qu’il est convaincu que l’entreprise disposera de suffisamment de liquidités.

Cela devrait donc servir de catalyseur à la remontée du stock AMC. Mon modèle indique qu’il pourrait valoir 48% de plus ou 13,84 $ par action.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait de position longue ou courte sur aucun des titres de cet article.

