L’action AMD constituera une excellente opportunité d’achat à la baisse

Les actions technologiques sont passées à la vitesse supérieure à la mi-mai. le Nasdaq ont augmenté de 15% et les actions de puces ont suivi. Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA) l’action a couru 32% de bas en haut. Il a depuis reculé de -9% par rapport au sommet, mais la performance sur 12 mois est toujours impressionnante.

Source : JHVEPhoto / Shutterstock.com

Posséder des actions AMD à long terme est une thèse absolument viable. Timing juste à court terme est la partie délicate maintenant. Alerte spoiler, je préfère retarder le déploiement d’un nouveau risque jusqu’après une baisse substantielle.

Je suis fan d’AMD depuis longtemps. La direction a mérité ses félicitations dans mon livre. Ils ont normalisé leurs mesures financières assez rapidement. Le revirement a été impressionnant et les investisseurs qui y ont cru en ont récolté une belle récompense.

À ce stade, je préférerais attendre quelques semaines avant d’y investir de l’argent neuf. Je dis cela la conscience tranquille parce que j’ai été cohérent avec mon message haussier.

Les actions AMD sont bon marché

L’entreprise est passée de chère à bon marché en peu de temps. Au cours des trois dernières années, ils ont doublé leurs revenus et multiplié par 10 leur bénéfice net. L’action AMD affiche désormais un rapport cours/ventes svelte de 9 et un rapport cours/bénéfice de 40. C’est beaucoup moins cher que Nvidia (NASDAQ :NVDA) son principal concurrent. Intelligence (NASDAQ :INTC) est le moins cher mais pour une bonne raison alors que les droits de gestion qui expédient.

Tous les trois sont gagnants et auront une forte demande pendant des années. Le monde entier passe au numérique et en panique. L’achat de la trempette donnera les meilleurs résultats à court et moyen termes. Le plongeon de cette semaine n’est pas encore assez grand pour moi. Je suis convaincu qu’il y aura de meilleures opportunités plus tard cette année.

Mon stock de puces préféré reste AMD. INTC est deuxième et NVDA troisième en raison de sa valeur. Je pourrais changer d’avis si Nvidia plante pour le remettre en ligne.

Pendant près d’un an, AMD s’est négocié dans une très large fourchette horizontale supérieure à 73 $ par action. Si les taureaux perdent cela pour une raison quelconque, ils risquent de perdre encore 12% à 15% à partir de là. C’est le grand point d’entrée que je recherche cette année. Si ça ne vient pas, tant pis. Je suis prêt à rater tout ce qu’il y a d’avantage ici.

Cela peut être moins cher à cause de facteurs extérieurs

Source : Graphiques par TradingView

Nous devons nous rappeler que les actions ne se négocient pas dans le vide. Ils auront besoin de l’aide de tout un marché. Les indices fonctionnent sur les fumées et sur les rendements décroissants des programmes de secours économiques. Nous pourrions entrer dans une saison d’automne difficile. Il y a aussi le problème de pénurie de puces qui n’aidera certainement pas beaucoup les choses. Ce sont des situations précaires pour les stocks. Ce n’est pas une raison pour les court-circuiter, mais au moins soyez patient et ne les chassez pas.

Parce que les marchés sont à des sommets de tous les temps et depuis si longtemps, nous devons tous être des commerçants et pas seulement des investisseurs. Même ceux qui sont là pour le long terme devraient penser à avoir une protection ou un équilibre. Nous avons vu tous les creux trouver des acheteurs immédiats depuis trop longtemps. Ma liste de surveillance contient un tas d’actions qui sont tombées dans le support. Je pourrais supposer qu’ils tiendront tous, mais s’ils ne le font pas, le bas de la jambe sera douloureux.

Ce qui est arrivé en mars au Nasdaq n’était probablement qu’un aperçu effrayant. Plus nous montons haut sans correction, plus nous tombons vite et fort. Mon message aujourd’hui est qu’il vaudrait mieux attendre une baisse plus importante. Par conséquent, je m’engage à acheter la trempette qui convient à mon goût. Quelque chose près de 70 $ par action serait bien, plus près de 60 $ serait génial.

L’année dernière, pendant la panique pandémique, j’ai acheté avec succès la taille réduite. L’argent intelligent est intervenu pendant que les masses paniquaient. Je fais les devoirs maintenant pour pouvoir répéter le processus à nouveau. Mon pari est qu’il y aura un autre tizzy cette année.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.