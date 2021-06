L’action AMD est une bonne action technologique à prix réduit

Cela peut sembler étonnant, mais Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA) se négocie à un prix très attractif. Oui, le titre AMD, celui qui a surperformé le S&P 500 de 1 560 % et son secteur de 1 400 % au cours des cinq dernières années.

La technologie en tant que secteur ressemble toujours à un achat après un récent rebond. Cependant, AMD a étrangement résisté à la tendance. Les actions de la société multinationale américaine de semi-conducteurs sont en baisse de 6% depuis le début de l’année. En comparaison, Nvidia (NASDAQ :NVDA) est en hausse de 46 % au cours de la même période.

AMD a déployé des gammes de puces très compétitives au cours des dernières années, menant à une aubaine en termes d’EPS et de ventes.

L’entreprise génère également une bonne quantité de revenus grâce au cloud computing et à la construction de centres de données associés. Lorsque vous combinez cela avec une croissance des dividendes de 6,8 % au cours des cinq dernières années, vous avez tous les atouts d’un batteur mondial. Pourquoi ne voyons-nous pas plus de gens investir des capitaux dans ce stock en ce moment est incroyable.

Mais encore une fois, cela signifie que vous pouvez le récupérer avec une remise relative. Mais la fenêtre pourrait bientôt se fermer.

AMD Stock est un leader dans son secteur

Advanced Micro Devices est l’un des principaux producteurs d’unités centrales de traitement (CPU) et d’unités de traitement graphique (GPU) utilisées dans les serveurs de centres de données, les PC et les consoles de jeux vidéo. Ainsi, lorsque vous achetez cette action, vous obtenez une exposition à plusieurs domaines à forte croissance.

Historiquement, l’entreprise était à la traîne Intelligence (NASDAQ :INTC). Mais il domine désormais son rival en raison de conceptions de puces innovantes et de problèmes de fabrication chez Intel.

Une grande partie du mérite revient à la direction de la PDG Lisa Su, qui a pris la barre en 2014. À cette époque, de nombreux investisseurs pensaient qu’AMD pourrait bientôt déposer le bilan.

Cependant, sous la direction de Su, la société a pris une série de décisions techniques exceptionnelles menant à une éventuelle victoire contre Intel. En cours de route, la capitalisation boursière a atteint plus de 102 milliards de dollars, contre environ 2 milliards de dollars en 2014.

Au cours des cinq dernières années, le chiffre d’affaires et le chiffre d’affaires ont augmenté respectivement de 30,1 % et 48,5 %. Forte de cette excellente performance opérationnelle, la trésorerie d’AMD a fortement augmenté pour atteindre 2,3 milliards de dollars l’an dernier, contre 1,5 milliard de dollars en 2019.

AMD ne verse actuellement aucun dividende. Mais avoir autant de liquidités à sa disposition signifie que le géant de la technologie peut créer de la richesse pour ses actionnaires par le biais de rachats et d’acquisitions ou de fusions relutives.

Plan de rachat d’actions

En mai, Advanced Micro Devices a annoncé un plan de rachat d’actions de 4 milliards de dollars, sa première autorisation de rachat depuis 2001.

Selon un communiqué de la société, le programme de rachat d’actions sera financé par les liquidités d’exploitation et n’a pas de date de fin.

« Nos solides résultats financiers et notre génération croissante de liquidités nous permettent d’investir dans l’entreprise et de commencer à rembourser du capital à nos actionnaires », a déclaré Su.

L’action AMD a augmenté de 3,4% à l’annonce. Ce n’est pas surprenant. Chaque fois que les entreprises restituent de la richesse aux actionnaires, des appréciations du cours des actions suivront naturellement. Et avec un si gros trésor de guerre, on peut s’attendre à ce que de tels mouvements se poursuivent à l’avenir.

Quel avenir pour AMD ?

AMD est une société de semi-conducteurs à croissance rapide opérant sur le marché attrayant des ordinateurs personnels et des centres de données. Au cours des prochaines années, l’entreprise devrait continuer à faire croître ses bénéfices à un excellent rythme. La meilleure chose est son implication dans des secteurs à forte croissance.

L’intelligence artificielle, l’analyse des mégadonnées, le cloud computing et les centres de données, tous ces domaines continueront de croître de façon exponentielle.

De plus, sa puissance de puces GPU celui de Microsoft (NASDAQ :MSFT) nouvelle Xbox et Sony (NYSE :SONY) Cycle de mise à niveau de la console PlayStation. Et ce n’est pas tout. La sortie potentielle d’un nouveau Nintendo (OTCMKTS :NTDOY) Switch plus tard cette année équivaut à plus d’argent pour AMD.

Séparément, la société et l’alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) Google Cloud a récemment annoncé que Google offrirait des services de cloud computing basés sur la puce de serveur « Milan » d’AMD, lancée en mars, réduisant encore plus la part de marché de son rival Intel.

Cette décision a attiré l’attention des investisseurs en général, mais les Redditors l’ont également remarqué. Les mentions de la société ont explosé après l’annonce de la nouvelle. Je vous recommande de consulter l’excellent article de Brenden Rearick pour en savoir plus à ce sujet et l’annonce de Google.

Profitez de l’offre de réduction

Dans l’ensemble, il y a beaucoup à aimer dans le stock d’AMD. Cependant, étonnamment malgré tous ses progrès incroyables, l’action continue de se négocier à une décote relative cette année, ce qui en fait l’une des rares actions technologiques à prix attractif avec d’excellents fondamentaux.

Mais, étant donné que les Redditors sont intéressés par celui-ci, je m’attends à ce que les actions montent en flèche assez tôt. Et même si cela ne se produit pas, il s’agit d’un stock suffisamment solide en soi.

Alors, achetez celui-ci avant qu’il ne tire sur la lune.

