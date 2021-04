L’action American Airlines risque de perdre plus d’actions AAL d’altitude

Après avoir atteint un sommet de 26 $ à la mi-mars, Groupe American Airlines (NASDAQ:AAL) le stock a perdu de l’altitude. Il a clôturé hier à 23,86 $.

Mais les actions ont tout de même gagné 51% en 2021.

De nombreuses autres actions de compagnies aériennes, comprenant Southwest Airlines (NYSE:LUV), United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL) et Delta Airlines (NYSE:DAL), se sont également ralliés cette année. En fait, les graphiques des actions des principales compagnies aériennes semblent tous presque identiques!

Donc, dans l’ensemble, il y a eu une rotation majeure dans l’espace, ce qui a fait sombrer d’autres secteurs, en particulier la technologie. Les actions des compagnies aériennes, bien sûr, ont été stimulées par la réouverture du commerce.

Mais l’action AAL est-elle actuellement un bon choix pour les investisseurs? Ou vaut-il mieux attendre avant de prendre une position positive dans le nom?

Nous allons jeter un coup d’oeil.

L’environnement macro

Les perspectives du transport aérien sont assurément prometteuses en ce moment. Avec le déploiement agressif des vaccins contre le nouveau coronavirus de sociétés comme Pfizer (NYSE:PFE), Moderna (NASDAQ:ARNM) et Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), il semble que les États-Unis reviendront bientôt à la normale.

Entre-temps, il existe une demande considérable de voyages refoulée. Gardez à l’esprit que les Américains voyagent déjà davantage. Selon les derniers chiffres, au cours d’une semaine récente, le trafic aérien intérieur quotidien a été en moyenne de 1,2 million par jour. C’est le niveau le plus élevé depuis le début de la pandémie.

De plus, le Congrès a récemment approuvé 1,9 billion de dollars de mesures de relance pour l’économie américaine. Ces dépenses devraient également favoriser une forte demande de voyages dans les mois à venir.

Les risques

La pandémie a déclenché une expérience de mort imminente pour American Airlines. Sans le soutien du gouvernement, la société pourrait avoir fait faillite et les propriétaires d’actions AAL auraient perdu la plupart de leurs investissements.

Mais la pandémie avait des doublures argentées pour les compagnies aériennes. Ses opérations sont devenues beaucoup plus rationalisées en raison des efforts considérables de réduction des coûts et d’efficacité qu’elle a entrepris. Alors que ses revenus commencent à grimper, il devrait bénéficier d’un levier opérationnel important.

Pourtant, l’action AAL est également confrontée à certains risques. Tout d’abord, American a augmenté son endettement à 50 milliards de dollars, et ses frais d’intérêt annuels sont de 600 millions de dollars, de sorte que les paiements d’intérêts pèseront sur ses résultats.

Ensuite, les activités internationales de la société peuvent être à la traîne en raison du ralentissement du déploiement des vaccins dans d’autres pays. Le même facteur pourrait limiter les voyages d’affaires. De plus, les entreprises se sont habituées à tenir des réunions sur des plateformes de visioconférence comme Zoom (NASDAQ:ZM).

Enfin, les prix de l’énergie – qui représentent une grande partie des coûts des compagnies aériennes – peuvent être un joker. Les prix du pétrole ont flambé ces derniers temps, et ils pourraient continuer de le faire alors que l’économie rebondit et que les approvisionnements restent assez serrés.

The Bottom Line sur AAL Stock

Le stock d’AAL n’est pas trop éloigné de ses niveaux d’avant la pandémie. Ainsi, les investisseurs ont peut-être déjà cuit une grande partie des nouvelles positives des compagnies aériennes.

Les analystes de Wall Street estiment que la valorisation de l’action est élevée. Leur objectif de cours moyen est d’environ 25% inférieur au cours actuel des actions

Je pense que la réouverture de l’économie américaine continuera d’être bénéfique pour l’industrie du transport aérien. Mais il est probablement préférable que les investisseurs envisagent d’acheter les actions des transporteurs qui auront le plus grand impact de la réouverture en raison de leur pourcentage élevé de trafic domestique et de loisirs.

C’est aussi une bonne idée d’acheter les actions des compagnies aériennes qui ont les bilans les plus solides. dans le secteur. Sur la base de ces critères, des compagnies aériennes comme Southwest et Compagnie de voyage Allegiant (NASDAQ:ALGT) sont plus attractifs que les américains.

