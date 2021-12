L’action ANET pourrait augmenter de 25% sur la base de son énorme flux de trésorerie disponible

Réseaux Arista (NYSE :UN FILET), une société de services logiciels cloud à croissance rapide, a produit des résultats exceptionnels pour son troisième trimestre se terminant le 30 septembre. Cependant, malgré ce que pensent certains analystes compte tenu de sa valorisation déjà élevée, l’action ANET pourrait encore augmenter.

Arista Networks produit des solutions de mise en réseau en nuage pour les entreprises américaines. À cet égard, c’est un peu comme Cloudflare (NYSE :RAPPORTER), mais avec une exploitation beaucoup plus rentable.

Par exemple, les revenus du troisième trimestre ont augmenté de 23,7% pour atteindre 748,7 millions de dollars en glissement annuel (YOY). C’était aussi 5,8 % de plus qu’au trimestre précédent. Mais plus important encore, ses marges brutes sont très élevées à 64,9% sur une base non-GAAP. Cela montre que les solutions logicielles et serveurs de l’entreprise pour le cloud ont un pouvoir de tarification.

L’énorme rentabilité et les flux de trésorerie d’Arista Networks

Tout le reste se met en place après cela, en termes de rentabilité. Par exemple, son bénéfice d’exploitation était de 233,3 millions de dollars. Cela représente un énorme 31,1% de son chiffre d’affaires pour le trimestre. Cela montre que l’entreprise est très rentable sur une base opérationnelle.

En fait, si vous regardez son état des flux de trésorerie, vous voyez les mêmes choses. Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre, les flux de trésorerie liés à l’exploitation se sont élevés à 790,6 millions de dollars. Cela peut être vu à la page sept de son dernier dépôt 10-Q. Après déduction de 55,5 millions de dollars de dépenses en capital, son flux de trésorerie disponible (FCF) s’élève à 735,1 millions de dollars, soit 34,6% de ses 2,124 milliards de dollars de ventes sur neuf mois.

C’est une marge FCF très élevée. En fait, nous pouvons l’utiliser pour estimer la valorisation de l’entreprise à l’avenir.

Par exemple, 22 analystes estiment que les ventes augmenteront de plus de 29 % pour atteindre 3,76 milliards de dollars d’ici la fin de 2022, selon Seeking Alpha. Nous pouvons utiliser cette estimation pour dériver une estimation FCF pour l’année prochaine.

Pour être prudent, utilisons une marge de 34% (au lieu de 34,6% des neuf derniers mois) par rapport à ces prévisions de ventes de 3,76 milliards de dollars. Cela se traduit par une estimation FCF de 1,278 milliard de dollars pour 2022.

Valoriser le stock d’Arista Networks

Cela peut nous conduire à la valeur du stock d’Arista Networks. Par exemple, en utilisant une métrique de rendement de 3% FCF, nous pouvons dériver une capitalisation boursière cible de 42,6 milliards de dollars. C’est environ 10 % de plus que la capitalisation boursière actuelle de 38,8 milliards de dollars.

Cependant, étant donné que la société est incroyablement rentable avec ses marges de 34% FCF, nous devrions utiliser une métrique plus élevée. Par exemple, si nous devions utiliser un multiple de 38 fois FCF (la même chose qu’une mesure de rendement de 2,63 % FCF), la capitalisation boursière cible résultante est de 48,564 milliards de dollars.

Cela peut être vu en multipliant 1,278 milliard de dollars de FCF pour 2022 par 38, le multiple FCF, ou en divisant 1,278 milliard de dollars par le rendement de 2,63 % de FCF.

Cela se traduit par un marché cible supérieur de 10 milliards de dollars par rapport à une capitalisation boursière de 38,8 milliards de dollars aujourd’hui. C’est un prix 25 % plus élevé pour Arista Networks, ce qui signifie que son prix cible est de 160,95 $ par action sur la base de son prix du 9 décembre de 128,66 $.

Où cela laisse les investisseurs en actions ANET

Certains analystes pensent qu’à 37 fois les bénéfices à terme (en utilisant les mesures cours/bénéfices de Seeking Alpha), l’action ANET est trop chère. Par exemple, un analyste de Seeking Alpha a noté que la société avait « une excellente exécution, mais que l’évaluation est une contrainte ».

Nous avons cependant montré que l’entreprise bénéficie d’une grande rentabilité et d’énormes marges. De plus, en utilisant des marges de flux de trésorerie disponibles prudentes et un multiple raisonnable, il semble être sous-évalué d’au moins 25 %.

Cependant, la plupart des analystes ne sont pas d’accord avec moi. Par exemple, TipRanks rapporte que 15 analystes de Wall Street ont fourni des objectifs de cours sur 12 mois pour l’action ANET au cours des trois derniers mois. Leur objectif de cours moyen n’est que de 134,37 $, soit à peine 4,44 % par rapport au cours d’hier.

Donc, vous pouvez croire ces analystes ou vous pouvez regarder mon analyse, qui montre que la rentabilité de l’entreprise mérite une note très élevée. Je soupçonne qu’au cours des 12 prochains mois, ces analystes devront augmenter leurs objectifs de prix.

À la date de publication, Mark Hake ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.