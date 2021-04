L’action APHA pourrait encore offrir une hausse aux investisseurs de cannabis

Actions dans le producteur canadien de cannabis Aphria Inc (NASDAQ:APHA) glissent aujourd’hui. Ils sont actuellement en baisse d’environ un tiers après avoir clôturé à un sommet historique de 26,30 $ le 10 février. Cela rend-il les actions APHA tentantes? Si vous souhaitez avoir une action de cannabis dans votre portefeuille, c’est peut-être le bon moment pour agir.

Source: Shutterstock

Ceux qui ont suivi les entreprises de ce secteur peuvent ressentir un certain déjà-vu. Aphria et d’autres stocks de cannabis sont sur le point de décoller à plusieurs reprises au cours des dernières années.

De gros gains ont été suivis de baisses rapides, les catalyseurs attendus n’ayant pas réussi à enflammer le marché du cannabis. Cette période a le potentiel d’être différente pour le stock des PAVVIH / sida. Voici pourquoi.

Le marché canadien du cannabis commence enfin à être à la hauteur de sa facturation

L’histoire des stocks de cannabis – y compris Aphria – est étroitement liée à la légalisation du cannabis au Canada.

Les actions des sociétés de cannabis ont grimpé en flèche en 2018 lorsqu’il a été annoncé que le Canada légaliserait la vente de marijuana à des fins récréatives. L’action APHA a culminé à près de 18 $ en janvier 2018 en prévision de ce qui devrait être une ruée vers l’or. Seulement deux ans auparavant, il s’agissait d’un sou. Après que l’enthousiasme initial se soit calmé, l’action a de nouveau bondi cet été-là à l’automne, à l’approche de la date de légalisation du 17 octobre 2018.

Cependant, la ruée vers l’achat de marijuana récréative légale au Canada ne s’est pas concrétisée. Un certain nombre de facteurs étaient en jeu, y compris l’accélération de la production et les problèmes de distribution, et le manque de points de vente au détail, mais les consommateurs canadiens semblaient désintéressés.

Le prochain grand espoir était que «Cannabis 2.0» susciterait l’intérêt. Il s’agissait de la décision de permettre aux entreprises de vendre des produits comestibles et des boissons au cannabis au Canada, à compter de décembre 2019. Cela a également échoué. L’action APHA a commencé à se négocier en 2020 sous le niveau de 5 $.

La pandémie semble avoir fait ce que le battage médiatique du lancement initial n’a pas pu gérer. Le marché canadien du cannabis récréatif a finalement commencé à décoller. Le nombre de points de vente au détail agréés dans le pays est passé de 760 à la fin de 2019 à plus de 1 400 à la fin de 2020. Les ventes de produits du cannabis dans le pays ont augmenté de 120% d’une année sur l’autre. Les bénéfices d’Aphria reflètent cette tendance. Au cours de son dernier trimestre, la société a déclaré des revenus nets de cannabis en hausse de 99% en glissement annuel.

Bien entendu, le marché américain du cannabis récréatif éclipse celui du Canada. C’est le vrai prix à long terme, mais insaisissable. Il y a eu des signes positifs sur ce front. De plus en plus d’États légalisent la marijuana, y compris New York la semaine dernière.

Mais au niveau fédéral, le message est toujours mitigé. En même temps qu’un projet de loi de réforme de la marijuana est promis par les démocrates, des membres du personnel de la Maison Blanche auraient été licenciés après que des vérifications des antécédents ont montré une consommation passée de marijuana.

The Bottom Line sur APHA Stock

Au milieu de nombreux développements dans l’industrie du cannabis, les actions des APHA ont gagné 440% au cours des 12 derniers mois. La question est la suivante: ces développements vont-ils donner un élan au prix pour continuer à augmenter?

De nombreux analystes d’investissement hésitent à recommander les actions APHA. Sur les neuf analystes interrogés par CNN Money, l’action évalue un consensus étroit «Acheter». En d’autres termes, il n’y a pas beaucoup d’optimisme sur le fait que l’un des facteurs actuellement en jeu va devenir un catalyseur majeur de la croissance.

Je comprends ça. Les actions APHA attribuent actuellement un «B» dans Portfolio Grader. C’est loin d’être sûr. Cependant, le potentiel est là. Et n’oubliez pas la fusion proposée qui verrait Aphira devenir la plus grande société de cannabis au monde. Mais les investisseurs peuvent envisager d’acheter des actions APHA maintenant et de les conserver après la fusion, car le marché canadien du cannabis s’anime enfin et il semble que la situation du cannabis aux États-Unis évolue. Si les pièces se mettent en place, il y a ici un réel potentiel de croissance à long terme.

Louis Navellier, qui a été qualifié de «l’un des gestionnaires de fonds les plus importants de notre temps», a rompu le silence dans cette vidéo choquante «tout dire»… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque L’Américain doit faire aujourd’hui.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace responsable au premier chef de cet article n’ont détenu (directement ou indirectement) de position sur les titres mentionnés dans cet article.