L’action APHA ressemble à une passe difficile avant la fusion de Tilray

J’ai été fan de Aphria (NASDAQ:APHA) stock dans le passé.

À la fin de 2019, je l’ai appelé mon choix dans le secteur du cannabis. En mars 2020, j’ai recommandé aux investisseurs d’acheter la baisse à 3,50 $. La combinaison d’une croissance solide, d’une gestion expérimentée et de la rentabilité (si sur une base ajustée) a permis à l’action APHA de se démarquer.

Mais en avril 2021, je suis beaucoup moins optimiste. Même avec un recul marqué ces derniers temps, l’APHA a presque quadruplé par rapport à son siège au début de mars de l’année dernière. Il a gagné 90% jusqu’à présent en 2021.

Les gains cumulatifs de l’année en particulier semblent un peu discutables. Ils s’inscrivent dans le contexte de ce qui a semblé être un flux d’informations négatif au cours des cinq derniers mois.

Tout compte fait, je ne suis pas sûr que l’histoire ici soit matériellement meilleure qu’elle ne l’était lorsque l’APHA était à 5 $ ou moins. Au-dessus de 13 $, cela semble être un problème et une raison de rester à l’écart pour le moment.

Tilray est-il le bon partenaire?

La fusion en cours d’Aphria avec Tilray (NASDAQ:TLRY) a certes un certain sens.

Les opérateurs canadiens ont désespérément besoin d’une consolidation dans un contexte de surabondance continue de l’offre. Les deux sociétés voient 79 millions de dollars de synergies de coûts réalisables en deux ans. Avec Aphria rentable sur une base d’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) et Tilray atteignant cet épouvantail au quatrième trimestre, la réduction des coûts devrait permettre à la société combinée d’atteindre une rentabilité nette et un flux de trésorerie disponible positif.

Dans le même temps, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure affaire pour Aphria, même si les actionnaires actuels d’APHA détiendront 62% de la société combinée.

Je suis depuis longtemps sceptique à l’égard de Tilray, dont la croissance et la base de revenus se démarquent à peine parmi les joueurs canadiens. Personnellement, je préfère voir Aphria faire cavalier seul – ou me tourner vers la société anonyme qui a également approché Aphria au sujet d’une fusion l’année dernière.

Achat de la fusion

Pendant un moment, il y a eu un cas lié à une fusion pour les actions APHA malgré tout.

Grâce aux rallyes fous dirigés par Reddit en février, l’écart entre TLRY et APHA a augmenté. Les deux actions, en supposant que la fusion se termine, se retrouveront au même endroit. Pourtant, la propriété de la société fusionnée via TLRY était à un moment donné plus de 30% plus élevée qu’elle ne l’était via APHA. L’écart s’est depuis réduit à moins de 2%.

Pendant ce temps, certaines des affirmations concernant la fusion ne sont pas tout à fait pertinentes. Le plus notable est l’argument selon lequel le rapprochement créera la plus grande société de cannabis au monde en termes de revenus.

C’est vrai, techniquement. Mais le revenu pro forma de 693 millions de dollars cité en décembre comprend deux sources de revenus qui pourraient ne pas être aussi précieuses.

Premièrement, Aphria a une activité de distribution en Allemagne qui a représenté plus de la moitié du chiffre d’affaires au troisième trimestre. Cette entreprise a des marges brutes de seulement 13% – et tous les revenus ne proviennent pas du cannabis.

Deuxièmement, Aphria possède également Sweetwater Brewing. Cette entreprise a généré un chiffre d’affaires de 67 millions de dollars en 2019. Même en supposant que les impacts de la pandémie entraînent une performance plus faible en 2020, Sweetwater représente toujours un pourcentage élevé à un chiffre des revenus pro forma. Je ne suis pas sûr que ses ventes soient aussi valables que celles ailleurs dans l’entreprise.

Faibles revenus

Le problème d’avoir des inquiétudes au sujet de la fusion est qu’Aphria elle-même vient de publier un rapport de résultats horrible. Pourtant, Aphria est l’entreprise qui doit faire plus de travail après la fusion.

Les résultats du troisième trimestre fiscal (se terminant le 28 février) n’étaient pas prometteurs sur ce front. Les revenus nets du cannabis ont chuté de près d’un quart d’un trimestre à l’autre. Le BAIIA ajusté a légèrement augmenté, mais grâce à une augmentation de 4,7 millions de dollars par rapport à un quart complet de Sweetwater, pour lequel Aphria a payé 300 millions de dollars.

Renforcez cela et les activités traditionnelles ont vu leurs bénéfices chuter de près de 40%, même avec des pertes plus faibles des entreprises en développement.

La direction d’Aphria a attribué au trimestre une pause imprévue et temporaire de la demande. La gestion pourrait être correcte.

Malheureusement, à ce stade de la croissance du cannabis canadien, il est pratiquement impossible de croire sur parole de la direction (même si je respecte le chef d’Aphria, Irwin Simon). Pour Aphria et ses pairs, il y a tout simplement trop de facteurs extérieurs qui continuent d’être blâmés: la lenteur des régulateurs, la nouvelle pandémie de coronavirus, les «poches d’air» en demande.

Ces entreprises doivent commencer à croître à un moment donné. Aphria ne l’a pas fait au troisième trimestre, et c’est un drapeau rouge.

APHA Stock est-il bon marché?

Les bénéfices ont déjà pesé sur les actions APHA, qui ont chuté de 14% ce jour-là et sont maintenant de 19% par rapport aux niveaux d’avant les bénéfices. Mais même après cette vente massive et une chute de 41% par rapport aux sommets du mois dernier, ce n’est pas un jeu de valeur.

Une partie de la cause de la vente est que l’APHA a obtenu un brouillon des rassemblements de Reddit, même s’il n’a pas bougé aussi haut que Tilray. Encore une fois, le stock est toujours en hausse de 90% jusqu’à présent cette année.

Pendant ce temps, la société issue du regroupement aurait une capitalisation boursière d’environ 7 milliards de dollars au cours actuel de l’action APHA.

Chaque action Aphria deviendra 0,8381 action Tilray, en plus de la base d’actions existante de cette société.

Contre des revenus pro forma de 693 millions de dollars, ce que sera Tilray semble bon marché par rapport aux normes du secteur. En ajoutant une dette nette estimée à 352 millions de dollars pour calculer la valeur d’entreprise, les actions de TLRY après la fusion se négocient pour environ 10,5x EV / chiffre d’affaires.

C’est certes bon marché par rapport aux normes du cannabis. Par rapport aux estimations consensuelles de l’exercice 2021 (fin mars), Croissance de la canopée (NASDAQ:CGC) se négocie à environ 20x EV / chiffre d’affaires, et Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ:SNDL) un multiple encore plus élevé.

Mais Cannabis Aurora (NYSE:ACB) est moins cher sur cette base – et, encore une fois, tous les revenus d’Aphria ne sont pas créés égaux. Selon les publications de résultats de la société, les revenus de distribution à faible marge ont totalisé près de 290 millions de dollars au cours des quatre derniers trimestres. Cela représente 40% du total pro forma pour les deux sociétés.

En utilisant l’EBITDA ajusté pro forma, même en tenant compte des économies de coûts, le multiple de la société combinée est supérieur à 50x. Ce n’est pas bon marché non plus.

Tout compte fait, rien ici ne ressort vraiment. L’entreprise est rentable, mais pas étonnamment. L’évaluation est acceptable, mais pas convaincante. La croissance semble tiède. Un prix moins cher aide – mais cela n’aide pas encore assez.

A la date de publication, Vince Martin ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.