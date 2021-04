L’action ASXC ne peut pas supporter cette évaluation et ne le sera pas de sitôt

Il est tentant de regarder un nom comme Chirurgie Asensus (NYSEAMERICAIN:ASXC) et supposons que le grand rallye depuis le début de l’année va tout simplement s’inverser.

Source: Dmytro Zinkevych / Shutterstock.com

Même en baisse de moitié par rapport aux sommets de février, l’action ASXC a gagné plus de près de 200% jusqu’à présent en 2021. Le développeur d’outils de chirurgie robotique a fait peu, voire rien, pour mériter ce rallye.

Au lieu de cela, Asensus (qui jusqu’à il y a quelques semaines était connu sous le nom de TransEnterix) a attiré l’attention des Redditors. La vague d’achat a fait passer les actions d’une clôture de 63 cents le 31 décembre à 6,95 $ le 10 février.

De toute évidence, ce genre de rallye n’est tout simplement pas durable. Comme tant de favoris Reddit – Divertissement AMC (NYSE:AMC), La mûre (NYSE:BB), et bien sûr GameStop (NYSE:GME) – ASXC s’est inversé. Et, encore une fois, l’inclination naturelle est de présumer que la décoloration se poursuivra.

C’est probablement la bonne présomption. Asensus a au moins une chose qui joue en sa faveur que certains autres noms Reddit ne le font pas. Pour l’instant, cependant, une chose ne suffit pas.

Asensus lève des capitaux

L’une des questions concernant GameStop est de savoir pourquoi la société n’a pas utilisé son rallye massif – toujours 862% depuis le début de l’année au moment où j’écris ces lignes – pour lever des capitaux par le biais d’une offre d’actions. La société a déclaré en février qu’elle était interdite de le faire par les règlements de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, et même après que de récents résultats aient déclaré dans un dépôt de la SEC qu’elle se décidait toujours.

Comme AMC et quelques autres, Asensus a été plus agressif. Il a déjà été vendu pour 110 millions de dollars d’actions en 2021.

C’est un chiffre énorme. Pour mettre les choses en contexte, Asensus à la fin de 2020 avait une capitalisation boursière oscillant autour de 50 millions de dollars.

Plus important encore, le capital augmente considérablement le risque de l’histoire ici, au moins à court terme. En 2020, Asensus a brûlé 46,7 millions de dollars en espèces. Il a terminé l’année avec seulement 16,4 millions de dollars en espèces non affectées à la banque. À ce stade, il était loin d’être certain que l’entreprise parviendrait jusqu’en 2021, comme Asensus l’a lui-même admis dans son formulaire 10-K déposé auprès de la SEC.

Asensus a maintenant suffisamment de liquidités pour passer non seulement cette année, mais aussi la prochaine. Cela, à son tour, permet à l’entreprise d’aller à plein régime en essayant de faire décoller sa plate-forme Senhance.

Des progrès sont nécessaires

Le problème à ce stade est qu’il ne suffit pas de survivre aux deux prochaines années. Asensus a maintenant une capitalisation boursière d’un peu moins de 800 millions de dollars.

C’est sur le dos de seulement 3,2 millions de dollars de revenus en 2020. Alors que certains taureaux semblent croire qu’Asensus est une jeune entreprise en croissance, ce n’est pas le cas. Il existe depuis 2006.

Senhance est le troisième produit de chirurgie robotique de la société. Le développement du système chirurgical SPIDER de la société a pris fin en 2014.

Le SurgiBot, qui, selon la direction, était une amélioration par rapport aux robots Da Vinci de Chirurgie intuitive (NASDAQ:ISRG), n’a pas obtenu l’approbation réglementaire. Asensus n’a même pas développé Senhance, mais l’a plutôt acquis en 2015 pour une contrepartie totale de 100 millions de dollars.

Même les résultats à court terme ne semblent pas bons. Le chiffre d’affaires de 3,2 millions de dollars en 2020 fait suite à un 2019 au cours duquel les revenus se sont élevés à 8,5 millions de dollars. Le passage à un modèle de crédit-bail a été un facteur, mais il n’y a toujours pas beaucoup de business ici.

Les perspectives ne semblent guère meilleures. Selon le 10-K, Asensus a installé 10 systèmes Enhance en 2020. Selon la publication des résultats du quatrième trimestre, il prévoit 10 à 12 installations cette année.

Oui, Asensus a levé des liquidités. Mais, encore une fois, juste assez pour passer la fin de l’année prochaine. Avec Asensus lui-même s’attendant à une croissance minimale cette année, le temps est déjà compté.

Restez à l’écart des actions ASXC

Pour être honnête, il y a du potentiel ici. Un consensus ne peut pas encore être annulé.

Mais, encore une fois, il s’agit d’une entreprise avec une capitalisation boursière de 800 millions de dollars. En annulant la trésorerie nette, le marché l’évalue toujours à quelque 650 millions de dollars.

Nous n’avons pratiquement aucune preuve à l’appui de ce chiffre, 3 millions de dollars de revenus n’y parviennent pas. Une histoire de 15 ans de succès minimal (pour le dire gentiment) ne le fait pas.

Les 100 millions de dollars payés pour les actifs de Senhance ne supportent pas une évaluation de 650 millions de dollars – pas après la performance des cinq dernières années. Le potentiel de l’industrie aide, mais cela ne signifie pas à lui seul qu’Asensus peut capitaliser sur ce potentiel avec Senhance.

Et, bien sûr, Reddit ne supportera pas le prix actuel. Il ne prenait pas en charge 6 $ plus, 5 $ ou 4 $. Peut-être que l’action ASXC ne redescend pas à 63 cents, mais il y a encore plus d’inconvénients à venir.

A la date de publication, Vince Martin ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.