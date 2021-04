L’action BAC vaut 46% de plus une fois que les hausses de dividendes reprennent

Banque d’Amérique (NYSE:BAC) vaut au moins 46% de plus, maintenant que la Réserve fédérale autorisera les hausses de dividendes et les rachats. En effet, après le 30 juin, la banque sera autorisée à augmenter son dividende, en supposant qu’elle réussisse les tests de résistance bancaires pertinents. Mon estimation est qu’après que Bank of America ait augmenté son dividende, l’action BAC augmentera d’au moins 46%, avec un rendement du dividende inférieur.

Comme le souligne CNBC, il s’agit d’un assouplissement très attendu des niveaux de fonds propres des banques. Par exemple, jusqu’à présent, les grandes banques comme Bank of America ont dû maintenir leurs dividendes au même niveau qu’au T2 2020. Cela signifie que Bank of America a maintenu son dividende à 18 cents par action au cours des sept derniers trimestres.

De plus, à l’avenir, plutôt que d’avoir à demander l’autorisation de racheter des actions, la banque peut le faire sans l’approbation de la Fed. Il lui suffit de maintenir ses ratios de capital.

Hausse du dividende BofA et rendement attendu

J’estime que Bank of America augmentera son dividende à au moins 21 cents par action, soit 16,67% de plus. Il est possible que cela augmente le dividende de 20%, mais j’ai décidé d’aller avec une estimation plus prudente.

Cela signifie que le dividende annuel sera de 84 cents par action. Au prix actuel de 39,35 $, le rendement du dividende est de 2,1%.

Mais si nous regardons l’historique des rendements des dividendes de Bank of America au cours des six dernières années, la moyenne a été bien inférieure. Par exemple, selon Seeking Alpha, le rendement moyen était de 1,06%. Les rendements de 2017 à 2021 étaient de 1,01%, 1,20%, 1,82%, 1,85% et 1,80%. Par conséquent, la moyenne sur toutes ces années a été de 1,46%.

Maintenant, si nous prenons 84 cents par action, le nouveau dividende estimé par action, et le divisons par 1,46%, le prix cible de l’action BAC est de 57,53 $. Cela représente un gain potentiel de 46% par rapport au prix actuel de 39,35 $.

À l’heure actuelle, l’action BAC ne reflète pas cette possibilité, et les analystes ne semblent pas non plus penser que ce type de hausse est possible.

Ce que pensent les analystes

TipRanks.com rapporte que pour 14 analystes qui ont émis un avis sur l’action au cours des trois derniers mois, l’objectif de prix moyen est de 39,54 $, soit légèrement au-dessus du prix actuel. Marketbeat indique que 22 analystes ont un objectif de prix de 34,92 $, soit 11,2% de moins qu’aujourd’hui. Seeking Alpha indique que 27 analystes ont un prix cible moyen de 40,24 $, juste au-dessus d’aujourd’hui.

La plupart des analystes ne font pas vraiment confiance à la banque. Ils ne peuvent pas voir le prix évoluer de manière significative. Ceci en dépit du fait que le dividende est susceptible d’augmenter et le rendement est très susceptible de baisser.

Barron’s a récemment rapporté que le PDG de la banque, Brian Moynihan, avait récemment déclaré aux investisseurs que la banque était «désireuse de racheter plus d’actions» une fois que les régulateurs l’autoriseraient. Cela pourrait également augmenter considérablement le dividende par action au fil du temps.

En effet, pour le même montant d’argent, le dividende par action augmente à chaque réduction du nombre d’actions en circulation. En conséquence, la banque souhaite désormais à la fois augmenter le montant des dividendes versés et réduire le dénominateur, les actions en circulation.

Ce que cela signifie pour le stock de BAC

Jusqu’à présent cette année, le stock de BAC a augmenté de 30%, et au cours de la dernière année, il a augmenté de 58%. Cela s’explique en partie par l’anticipation que la Fed autorisera les dividendes et les rachats.

L’autre raison majeure est que les taux d’intérêt augmentent. Cela permet à la banque de gagner plus d’argent sur ses dépôts à faible coût en prêtant ce capital à des taux plus élevés. C’est ce que l’on appelle la marge d’intérêt nette de la banque ou NIM. À mesure que les taux augmentent, les NIM des banques ont tendance à augmenter. Ils augmentent les taux de crédit sur les dépôts des clients beaucoup plus lentement et plus bas que les revenus d’intérêts qu’ils reçoivent.

Par conséquent, il existe au moins quatre catalyseurs positifs majeurs qui feront grimper le stock de BAC. Il s’agit de dividendes plus élevés, de rendements de dividendes inférieurs, de nouveaux rachats et de marges NIM plus élevées. Recherchez les actions BAC pour augmenter de 46% à 57,53 $ par action.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait de position longue ou courte sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.