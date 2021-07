L’action BAC vaut plus en utilisant le rendement des dividendes et des rachats

Banque d’Amérique (NYSE :BAC) vaut bien plus que son prix actuel. En fait, je pense qu’il vaut entre 15 % et 50 % de plus par rapport à sa clôture du 7 juillet. Cela signifie que l’action BAC devrait se négocier entre 45,65 $ et 59,63 $ par action. La moyenne entre ces deux est de 52,64 $ par action, soit environ 32 % de plus.

Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Ceci est basé sur l’annonce récente que Bank of America augmentera son dividende de 17% à 21 cents par action. Il est également basé sur la déclaration du PDG selon laquelle la société rachèterait 25 milliards de dollars de ses actions «au fil du temps».

Alors, voici comment je suis arrivé à ces prix cibles pour les actions BAC.

Utiliser le rendement du dividende pour valoriser l’action BAC

À l’heure actuelle, Bank of America verse un dividende trimestriel de 18 cents par trimestre. Cela implique un dividende annuel de 72 cents par action. En utilisant son prix récent du 7 juillet de 39,75 $, l’action BAC a un rendement en dividendes de 1,81 %.

Cependant, avec maintenant un dividende de 21 cents par action à partir du troisième trimestre 2021, BAC aura un rendement de dividende annuel de 2,11%. Voici la chose, cependant; Le rendement historique de Bank of America au cours des cinq dernières années est de 1,84%, selon Seeking Alpha.

Maintenant, nous pouvons estimer sa valeur en utilisant cette mesure historique du rendement du dividende. Par exemple, si nous divisons le dividende annuel de 84 cents à partir du troisième trimestre par le rendement historique du dividende de 1,84 %, le prix cible est de 45,65 $. Cela implique une hausse potentielle de 14,8% pour l’action BAC par rapport à son prix du 7 juillet de 39,75 $.

De plus, nous pouvons projeter cela plus loin. Dans un an, il est également très probable que Bank of America augmente à nouveau son dividende.

Utiliser les rachats pour valoriser le stock

Ajout à mon cas est le fait que le PDG de Bank of America, Brian Moynihan, a également déclaré que la banque rachèterait quelque 25 milliards de dollars de ses actions au fil du temps. Moynihan n’a pas dit que ce serait au cours de l’année prochaine, mais je pense que ce sera probablement le cas.

L’une des raisons pour lesquelles je pense que c’est parce que, pour l’année se terminant en mars 2020, Bank of America a dépensé 28,24 milliards de dollars en rachats. Cela peut être vu dans l’analyse de Seeking Alpha des états des flux de trésorerie des 12 derniers mois (LTM) de la banque. En fait, pour l’année se terminant en décembre 2019, Bank of America a dépensé 28,14 milliards de dollars en rachats d’actions.

Pensons-y une minute. Actuellement, l’action BAC a une capitalisation boursière de 331,6 milliards de dollars. Donc, si la banque rachète 25 milliards de dollars de ses actions au cours de la prochaine année, cela représente 7,5% de sa capitalisation boursière. En d’autres termes, le taux de rachat est de 7,5%.

Normalement, une bonne valeur pour un rendement de rachat est de 5%. En d’autres termes, si nous divisons 25 milliards de dollars par 5 %, la capitalisation boursière cible de Bank of America est de 500 milliards de dollars. Cela représente un gain potentiel de 168,3 milliards de dollars par rapport à la capitalisation boursière actuelle. Il s’agit également d’un potentiel de hausse d’environ 50 % par rapport au prix du 7 juillet, soit 59,62 $ (c’est-à-dire 1,50 x 39,75 $).

Que faire avec BAC Stock

Donc, maintenant, nous avons deux façons d’évaluer le stock de BAC. En utilisant le rendement du dividende historique, il devrait atteindre 45,65 $ au cours de la prochaine année. De plus, en utilisant le rendement de rachat, l’action devrait être évaluée à près de 60 $. La moyenne des deux est d’environ 52 $, soit 32 % par rapport au prix du 7 juillet.

Les analystes ont tendance à être d’accord avec moi, bien que leurs prix cibles moyens ne soient pas aussi élevés. Par exemple, Seeking Alpha indique que 25 analystes ont un objectif de cours moyen de 43,65 $ pour les 12 prochains mois. De plus, TipRanks rapporte que 13 analystes ont un prix cible moyen de 44,81 $. Cela représente un gain potentiel de 13%. C’est également vrai de Yahoo! La finance. Leur enquête montre un objectif de cours moyen de 43,71 $ pour 24 analystes.

Je soupçonne également que bon nombre de ces analystes n’ont peut-être pas encore mis à jour leurs objectifs pour être en ligne avec les dernières annonces de la société. Dans tous les cas, je pense qu’il y a de fortes chances que l’action BAC augmente d’au moins 32% pour atteindre environ 52 $ au cours de la prochaine année.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.