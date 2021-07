L’action BARK offre aux investisseurs avant-gardistes quelque chose à croquer

Je vais l’admettre. Je commence à devenir obsédé par La société d’écorce d’origine (NYSE :ABOYER). Cette société est la société mère derrière le service d’abonnement centré sur les chiens BarkBox, et je soupçonne que l’action BARK pourrait devenir le titre culte de 2021.

Source : Igor Golovniov / Shutterstock.com

Pourtant, la communauté commerciale pourrait mettre un certain temps à voir la proposition de valeur ici. Franchement, il est déconcertant de voir le cours de l’action chuter même s’il n’y a rien de fondamentalement mauvais dans l’entreprise.

Luke Lango et le personnel d’InvestorPlace ont suggéré que l’action BARK a un potentiel multi-ensacheur, et j’ai tendance à être d’accord. Les services d’abonnement sont populaires de nos jours, et il y a beaucoup d’amoureux des animaux de compagnie.

Voyons donc si nous pouvons motiver les investisseurs actuels à maintenir le cap et les actionnaires potentiels à envisager une position dans ce stock de produits pour animaux de compagnie sous-estimé.

Excitation de courte durée pour le stock BARK

À la fin de l’année dernière, les sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) étaient à la mode. Le sentiment était au plus haut alors que les commerçants augmentaient furieusement les cours des actions de nombreuses actions SPAC.

En décembre, dans ce contexte trop enthousiaste, la société écran Acquisition de l’étoile du Nord a annoncé qu’elle apporterait BARK sur le marché par le biais d’une fusion inversée.

La société « sert plus d’un million de chiens par mois via les abonnements BarkBox et Super Chewer et une large distribution au détail de sa gamme complète de produits exclusifs de premier ordre », selon le communiqué de presse.

Au départ, les traders sont devenus fous et ont fait monter le cours de l’action.

Au moment de l’annonce de la fusion, Northern Star Acquisition était cotée sous le symbole STIC.

La nouvelle de la fusion SPAC a incité les traders frénétiques à propulser le cours de l’action jusqu’à un sommet de 19,54 $ en 52 semaines.

Étaient-ils vraiment enthousiasmés par le service de boîte d’abonnement centré sur les chiens ? Ou était-ce juste un cas de manie SPAC ?

L’enthousiasme s’estompe rapidement

Avec le recul, j’aurais tendance à choisir ce dernier étant donné que les actions STIC/BARK ont rapidement chuté après l’annonce de la SPAC.

La fusion a été finalisée début juin, mais cela n’a pas du tout aidé les investisseurs. Début juillet, le cours de l’action était tombé à 10 $, le prix standard des nouvelles SAVS.

Wall Street peut parfois être capricieux. Les commerçants aiment une entreprise un jour, puis la rejettent complètement quelques semaines ou mois plus tard.

Pourtant, je pense que Original Bark va durer. La société existe depuis 2012 et compte actuellement 1,8 million d’abonnés actifs.

Le modèle commercial est simple : Original Bark vend ses produits par le biais d’abonnements et de « canaux directs aux chiens”.

Vous pourriez l’appeler une entreprise “brique et clic”, car Original Bark utilise des marchés en ligne mais présente également ses produits à travers un réseau croissant de détaillants.

Je ne connais aucune autre entreprise sur le New York Stock Exchange qui fait exactement ce que fait Original Bark. À cet égard, il n’y a vraiment pas de concurrence.

Tirer parti du lien humain-animal de compagnie

La pandémie de Covid-19 a changé tant d’aspects de nos vies. Parmi eux se trouvent nos liens avec nos animaux de compagnie.

Je ne suis pas seulement d’opinion ici; il existe des données concrètes (fournies par Original Bark, bien sûr) pour montrer que les relations des gens avec leurs chiens évoluent :

Après avoir passé plus de temps avec leurs animaux de compagnie pendant la quarantaine, 45% des ménages ont déclaré être plus heureux. 84 % des personnes interrogées ont déclaré se sentir plus à l’écoute de la santé de leur animal. 47% parlent davantage à leurs animaux de compagnie. (Je parie que le nombre est en fait beaucoup plus élevé que cela, car tout le monde ne l’admettra pas.) 73% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles craignaient de s’éloigner de leurs animaux de compagnie lorsqu’elles retournent au bureau. 20% préfèrent travailler aux côtés de leurs animaux de compagnie plutôt que de leurs collègues. (Je vous laisse décider si c’est une bonne chose ou non.)

Compte tenu de ces statistiques centrées sur les animaux de compagnie, il est juste de dire qu’Original Bark est un investissement au bon moment dans une culture qui a plus que jamais besoin de ses compagnons à fourrure.

La ligne de fond

Il est intéressant de noter que l’action BARK a baissé à son prix SPAC d’origine. Je dirais qu’il y a une opportunité ici.

Si vous êtes d’accord, n’hésitez pas à acheter quelques actions de BARK pour parier sur une entreprise de brique et de clic au bon moment – ​​et sur le lien indestructible entre les gens et leurs animaux de compagnie.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.