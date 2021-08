L’action BB a éclaté mercredi malgré la peur de la sécurité de QNX

Quelle que soit l’activité dans laquelle vous travaillez (smartphones, logiciels d’entreprise, messagerie ou logiciels automobiles intégrés) BlackBerry Ltd. (NYSE :BB) a travaillé dur pour créer une identité autour de la sécurité. Cependant, l’action BB a fait la une des journaux mardi lorsqu’il a été annoncé qu’une faille de sécurité avait été trouvée dans son logiciel QNX.

Pire encore, BlackBerry était apparemment resté aux actualités pendant des mois. Après avoir subi des pressions de la part de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) du Department of Homeland Security, la société a décidé de faire la vérité. Puis mercredi, les actions BB ont éclaté.

Que se passe-t-il ici? On pourrait penser que toute menace pour les informations d’identification de sécurité de BlackBerry serait une mauvaise nouvelle pour les actions BB. Ne pas dire aux clients que leurs produits étaient à risque au point que la FDA et la CISA doivent intervenir est encore pire. C’était un scandale en devenir.

Cependant, dans ce cas, le marché semble plus focalisé sur le fait que la vulnérabilité QNX n’a ​​pas été exploitée. Jusqu’à présent, la crédibilité de BlackBerry en matière de sécurité reste intacte. En fait, l’action BB a même reçu une mise à niveau des analystes aujourd’hui. Voici l’histoire complète de ce qui se passe.

BlackBerry Busted pour s’être assis sur la vulnérabilité QNX

Le 17 août, BlackBerry a publié un communiqué de presse annonçant la découverte d’une vulnérabilité dans son logiciel QNX.

La plupart des gens, autres que les ingénieurs impliqués dans les systèmes exécutant QNX, n’en auraient probablement jamais pris note.

Malheureusement, des rapports ont rapidement fait surface selon lesquels BlackBerry était au courant du problème depuis des mois. La vulnérabilité aurait pu permettre aux cybercriminels d’attaquer des véhicules et des appareils médicaux exécutant des versions plus anciennes de QNX.

Selon les rapports, la société avait refusé d’alerter les clients sur le problème, préférant le garder secret. Ce n’est que lorsque la FDA et la CISA ont fait pression sur BlackBerry et publié leurs propres avis que la société est devenue franche.

Les actions de BlackBerry (ou leur absence) ont transformé un problème de sécurité en gros titres et en un scandale potentiel.

Dans son annonce, BlackBerry a déclaré qu’il n’était au courant d’aucune exploitation de la vulnérabilité. CISA a également noté dans son avis que l’agence “n’est pas au courant de l’exploitation active de cette vulnérabilité”.

De plus, BlackBerry indique que des correctifs logiciels sont disponibles pour mettre à jour les versions affectées du logiciel QNX.

La combinaison d’aucune attaque connue et de correctifs disponibles pour neutraliser la vulnérabilité semble avoir fait l’affaire pour le stock BB. Au lieu de prendre un coup des nouvelles, il a éclaté mercredi, gagnant environ 5%.

BB Stock a obtenu une mise à niveau d’analyste

BlackBerry a également reçu mercredi une mise à niveau bienvenue des analystes. L’analyste de Canaccord Genuity, Michael Walkley, a fait passer l’action BB de « vendre » à « conserver » tout en respectant son objectif de cours de 10 $.

Ce n’est pas exactement une approbation écrasante, et son objectif de cours n’a pratiquement aucun avantage par rapport à la valeur actuelle des actions BlackBerry. Mais c’est une approche plus optimiste que celle proposée par de nombreux analystes en investissement.

BlackBerry mérite-t-il une place dans votre portefeuille ? Ce titre obtient un « B » dans Portfolio Grader. Il a certainement du potentiel, mais il a également été partout en 2021. Une grande partie de cela est le fait que BlackBerry est devenu un stock de mème – une garantie de volatilité.

Son dernier trimestre a été une déception. Ensuite, il y a eu la peur de la vulnérabilité QNX de cette semaine. Tout va bien sur ce front, mais c’est un rappel qu’en tant qu’entreprise qui a misé son identité sur la sécurité, l’action BB aurait tout aussi bien pu être ravagée par ce qui s’est passé.

Malgré le drame de 2021, l’action BB est en hausse d’environ 42,5% depuis le début de l’année. Avec QNX désormais intégré dans plus de 195 millions de véhicules dans le monde, BlackBerry dispose d’un flux de redevances établi et croissant.

Alors que QNX a été à l’honneur, la société continue de promouvoir ses produits de sécurité d’entreprise et IoT. Il perçoit également des revenus de licence auprès des personnes qui souhaitent toujours acheter des smartphones Android dotés de claviers physiques et du logo BlackBerry.

C’est volatile, ça peut être risqué et pour la plupart les analystes ne l’aiment pas. Mais l’action BB offre également un potentiel de croissance à long terme.

