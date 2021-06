L’action BB vaut toujours 32% de plus à 20,91 $ sur la base de marges FCF élevées

la mûre (NYSE :BB) pourrait devenir une bonne affaire cette année si l’entreprise continue de produire d’importants flux de trésorerie disponibles (FCF). Même si l’action BB a grimpé en flèche au cours du mois dernier, j’estime qu’elle pourrait valoir 32% de plus. Cela met sa valeur à 20,91 $ par action.

Source : Paul McKinnon/Shutterstock.com

Ceci est basé sur sa génération FCF. L’année dernière, la société a réalisé 82 millions de dollars de flux de trésorerie liés à l’exploitation (CFFO). Cela peut être vu à la page 7 de son récent rapport sur les résultats. Après déduction des 8 millions de dollars de dépenses en capital (capex) au cours de l’année se terminant en février 2021, son FCF était de 74 millions de dollars. Cela représente une marge FCF de 8,28 % de ses 893 millions de dollars de ventes au cours de l’année.

Estimation du FCF à l’aide des marges FCF

Cependant, en regardant de plus près ce qui s’est passé l’année dernière, j’ai décidé de réviser mon modèle. Par exemple, Seeking Alpha montre qu’au cours de son quatrième trimestre, Blackberry a généré 52 millions de dollars de CFFO et a dépensé 3 millions de dollars en dépenses d’investissement.

Par conséquent, son FCF au cours du quatrième trimestre était de 49 millions de dollars, soit un énorme 23,33 % de ses 210 millions de dollars de revenus au cours du trimestre. C’est une marge de FCF beaucoup plus élevée que la moyenne de 2020 de 8,28%.

En supposant que cette marge FCF élevée maintienne ce taux, nous pouvons estimer la valeur de Blackberry. Par exemple, les analystes estiment que d’ici février 2023, dans environ un an et demi, les ventes atteindront 958 millions de dollars. Ainsi, en utilisant une marge de 23,33% FCF, Blackberry produira 223,5 millions de dollars en FCF cette année-là.

Utiliser le rendement FCF pour valoriser les actions Blackberry

La plupart des actions de haute technologie se négocient à un rendement FCF compris entre 1% et 3%. Ceci est calculé en divisant les estimations de flux de trésorerie disponibles par son nombre de rendement.

Utilisons un rendement de 1,5% FCF dans nos calculs. Par exemple, l’utilisation de 223,5 millions de dollars de prévisions FCF pour Blackberry en 2023 porte sa valeur à 14,9 milliards de dollars. C’est 73,65 % au-dessus de la valeur marchande d’aujourd’hui pour Blackberry de 8,58 milliards de dollars.

Cependant, nous devons d’abord ajuster le nombre FCF. N’oubliez pas qu’il s’agit de l’année se terminant en février 2023. C’est dans un an et demi. En utilisant un taux d’actualisation de 10 % sur 1,5 an, le facteur d’actualisation de la valeur actuelle est de 86,68 %. Par conséquent, les 223,5 millions de dollars en FCF correspondent à 193,73 millions de dollars en valeur actuelle FCF.

Cela signifie donc que l’action BB vaut 12,915 milliards de dollars avec un rendement de 1,5 % FCF. C’est encore 50,5% au-dessus du prix d’aujourd’hui. En fait, pour être encore plus prudent en utilisant un rendement de 2,0% FCF, l’action a une valeur marchande de 9,687 milliards de dollars. C’est encore 12,9% au-dessus du prix d’aujourd’hui.

Par conséquent, Blackberry vaut entre 12,915 milliards de dollars et 9,687 milliards de dollars, soit 11,3 milliards de dollars en moyenne. C’est 31,7 % au-dessus de la valeur marchande actuelle de 8,58 milliards de dollars.

En d’autres termes, l’action BB vaut environ 31,7% de plus que son prix aujourd’hui (3 juin) de 15,88 $, soit 20,91 $ par action.

Évidemment, cela dépend en grande partie de l’estimation de la marge FCF, du taux d’actualisation et du rendement FCF pour l’estimation de l’évaluation finale. Des changements dans l’un de ces facteurs peuvent modifier l’estimation de la valeur future. Mais c’est notre meilleure estimation à l’heure actuelle, basée sur les performances exceptionnelles de la société au quatrième trimestre en produisant d’énormes marges FCF.

Que faire avec les actions BB

Les analystes ont tendance à ne pas être d’accord avec moi. Par exemple, 3 analystes interrogés par TipRanks.com estiment que l’objectif de cours de l’action BB sur 12 mois est de 9,00 $. Cela implique une énorme baisse de 43% par rapport au prix d’aujourd’hui.

C’est bien en deçà de mon objectif de cours de 20,91 $ par action sur la base des marges FCF estimées de la société.

De plus, Seeking Alpha a une enquête auprès de 8 analystes qui estiment sa valeur à 8,00 $ par action, encore plus bas que l’objectif de cours TipRanks.com.

Quelque chose ne va vraiment pas ici. Les analystes sont soit loin, soit le marché des investisseurs qui ont fait grimper le titre de 72% au cours du mois dernier sait quelque chose que les analystes ne savent pas. Récemment, un vendeur à découvert cynique, Robert Chapman, a laissé entendre à CNBC qu’évidemment, le marché avait tort.

Pas si vite. Je viens de proposer un modèle pour l’action BB qui justifie son énorme gain du mois dernier et montre même qu’elle est toujours sous-évaluée de 32%.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.