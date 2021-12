L’action BFRI est prometteuse mais pourrait être limitée par la concurrence et la volatilité

Biofrontera (NASDAQ :BFRI) travaille à éliminer les lésions cutanées qui peuvent apparaître après une vie de soleil et de plaisir. Depuis que l’action BFRI est devenue publique fin octobre à 5 $ pièce, les actions ont augmenté de plus de 36%.

Source : Pavel Kapysh / Shutterstock

Avec un chiffre d’affaires en hausse de 45%, l’anticipation des résultats du troisième trimestre a contribué à alimenter la hausse. Il en va de même d’un jugement favorable sur le brevet de sa lampe BF-Rhodo-LED XL.

La lampe focalise la lumière infrarouge sur la peau et fonctionne avec une crème appelée Ameluz pour traiter la kératose actinique. Ce sont des plaques rugueuses et squameuses qui apparaissent fréquemment sur le visage après des années d’exposition au soleil. Biofrontera propose également une crème appelée Xepi pour l’impétigo, une affection cutanée courante chez les jeunes enfants.

Pourquoi Biofrontera se démarque

Biofrontera pense que la combinaison d’Ameluz et de la lampe BF-Rhodo-LED XL, lorsqu’elle est utilisée par des dermatologues qualifiés, peut apporter des retours à la fois médicaux et financiers.

Les traitements de la kératose actinique coûtaient 11 000 $ en 2015. Il s’agit d’un diagnostic dermatologique courant chez les patients de 45 ans et plus. Le système de thérapie photodynamique (PDT) Biofrontera coûte jusqu’à 4 000 $ par traitement.

Ce n’est pas qu’une question d’ego. Les lésions peuvent se transformer en cancer de la peau et les dermatologues en font souvent des biopsies. D’autres traitements incluent la congélation, le grattage et l’utilisation de lasers, qui peuvent laisser des cicatrices. L’offre Biofrontera est vendue comme plus douce pour la peau et moins intrusive pour le patient.

Les fondamentaux de BFRI Stock

Biofrontera a réalisé un chiffre d’affaires de 14,9 millions de dollars pour les trois premiers trimestres de 2021, en hausse de 45 % par rapport à 2020. Même avec son accélération, la capitalisation boursière n’est encore que de 77,6 millions de dollars. Vous payez moins de trois fois les ventes d’actions BFRI.

Pour accélérer sa croissance, Biofrontera a récemment vendu 15 millions de dollars d’actions et de bons de souscription, au prix de 5,25 $ par action. C’est une dilution sérieuse. Mais les actions ont ouvert le 13 décembre à plus de 6 $, un bond de 25 % par rapport au niveau où elles se négociaient tôt le 10 décembre.

Les actions sont poussées par Roth Capital avec un objectif de cours de 20 $ par action. La société n’a que 14,5 millions d’actions en circulation, selon Yahoo! Finance, mais le commerce a été actif.

L’action peut provenir de la conviction de Roth que la thérapie PDT de Biofrontera fonctionnera contre une forme courante de cancer de la peau. Cela accélérerait les ventes de la lampe et de la crème aux dermatologues.

L’action peut également être une courte pression. Fin novembre, 3,06 millions d’actions étaient détenues à découvert, soit près de 90 % des actions du flottant.

BFRI Stock a ses limites

Avant la dernière montée en puissance, David Moadel a qualifié la prédiction de 20 $ par action d’« ambitieuse mais possible ». L’action est clairement volatile. Les actions étaient tombées à 2,50 $ début novembre.

Le short squeeze a envoyé les actions jusqu’à 10,40 $ avant qu’elles ne tombent à 4 $. La nouvelle action, envoyant l’action au-dessus de 6 $, semblerait justifier l’optimisme de Moadel.

En termes de concurrence sur son marché, Biofrontera est confrontée Sun Pharma, une grande société de médicaments génériques basée en Inde. Dusa Pharmaceuticals de Sun Pharma possède un brevet couvrant le traitement de la kératose actinique.

La crème Ameluz de Biofrontera a le même principe actif que le Levulan de Sun Pharma. Biofrontera était devant les tribunaux cette année pour demander l’annulation du brevet de son concurrent, le qualifiant d’« utilisation courante hors AMM » d’un médicament existant. Dusa, d’autre part, a affirmé que son rival avait volé des secrets commerciaux. L’affaire a été réglée fin novembre, Biofrontera versant à Sun 2,25 millions de dollars.

L’avenir de l’action BFRI dépend des dermatologues utilisant son traitement PDT et en obtenant un prix complet. Cela dépend de la capacité de l’entreprise à vendre la crème et la lampe comme une solution complète avec un résultat plus attrayant. C’est possible, mais n’oubliez pas que c’est spéculatif.

À la date de publication, Dana Blankenhorn n’occupait aucun poste, long ou court, dans aucune des sociétés mentionnées dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financier depuis 1978. Son dernier livre est Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, des essais sur la technologie disponibles sur la boutique Kindle d’Amazon. Suivez-le sur Twitter à @danablankenhorn.