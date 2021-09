L’action Bharti Airtel atteint un niveau record, l’action Voda Idea monte en flèche avant la réunion du Cabinet ; secours télécom sur cartes

Les valeurs des télécoms se sont redressées ces deux derniers jours sur les attentes d’annonce d’un plan de secours pour le secteur. Image : .

Le cours de l’action Bharti Airtel a augmenté de 2% pour atteindre un nouveau sommet de Rs 684 chacun dans les transactions intrajournalières mercredi, avant la réunion du Cabinet prévue plus tard dans la journée. De même, les actions de Vodafone Idea ont bondi de 7,5% à Rs 8,90 chacune. Le cabinet de l’Union devrait adopter la proposition du département des télécommunications (DoT) d’offrir un plan de secours à l’industrie des télécommunications lors de sa réunion de mercredi, ont indiqué des sources au Financial Express.

Lire aussi : Télécom SOS : le Cabinet peut prendre appel aujourd’hui sur le plan de secours des télécoms

Nouvelles connexes

Bharti Airtel, Jindal Steel and Power, BPCL, Axis Bank, Maruti Suzuki, ONGC, NTPC en bref Le cours de l’action Bharti Airtel bondit après l’annonce d’une méga émission de droits ; faut-il acheter, vendre, conserver ? Les actions Bharti Airtel, IndiGo, Tata Steel, Nazara Technologies, Coal India en point de mire

Les valeurs des télécoms se sont redressées ces deux derniers jours face aux anticipations d’annonce d’un plan de secours pour le secteur. Les analystes affirment que l’annonce du plan de secours sera un déclencheur positif pour l’ensemble du secteur des télécommunications ainsi que pour certaines des valeurs bancaires telles que IDFC First Bank, IndusInd Bank et State Bank of India (SBI).

L’action Bharti Airtel a gagné 3,15% jusqu’à présent cette semaine, et l’idée de Vodafone a progressé de 22,5%. « Vodafone Idea peut connaître de grandes fluctuations en raison de sa nature bêta élevée, mais la situation est toujours vulnérable pour ce compteur car il y a de fortes chances que ce secteur se dirige vers le duopole, il est donc conseillé aux investisseurs de rester avec les deux principaux acteurs. L’ARPU a touché le fond et devrait continuer sur sa lancée haussière, donc les perspectives pour ce secteur sont haussières où Reliance Industries et Bharti Airtel sont tous deux un bon pari pour jouer la croissance de ce secteur », Santosh Meena, responsable de la recherche, Swastika Investmart , mentionné.

Au contraire, les actions de Reliance Industries Ltd (RIL) se négociaient dans le rouge. Motilal Oswal Financial Services a attribué une note d’achat à l’action RIL. “Malgré l’impact de la deuxième vague COVID, RJio a tenu bon et a pu obtenir un taux d’ajout d’abonnés brut / net sain”, a-t-il déclaré.

La levée de capitaux de Bharti Airtel peut avoir un impact négatif à court terme, car il est inattendu car ils ont mentionné que leur situation de levier et de liquidité est stable, mais la société a stratégiquement battu JIO, son plus grand rival, et a été en mesure d’attirer un plus grand nombre d’abonnés par rapport à leurs rivaux, a déclaré un analyste. Bharti Airtel s’efforce également de créer un écosystème comme la fibre Airtel Xstream pour ses abonnés en proposant des offres lucratives pour un Internet plus rapide. “Nous pensons qu’à long terme, Bharti Airtel s’en sortira bien et nous recommandons aux investisseurs de conserver les actions pour des gains à long terme”, a déclaré à Financial Express Online Ashis Biswqas, responsable de la recherche technique chez CapitalVia Global Research.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.