L’action BIDU semble faible, mais l’IA, le cloud et les véhicules électriques préparent le terrain pour la croissance

Baidu (NASDAQ :BIDU) a été un casse-tête pour les investisseurs. Le géant chinois de la recherche sur Internet a vu ses actions chuter en 2018 et 2019. À la fin de 2020, elles ont soudainement pris feu et ont continué à augmenter. Entre fin novembre 2020 et mi-février, l’action BIDU a bondi de 150 %. C’est une croissance phénoménale pour une entreprise mature.

Source : StreetVJ / Shutterstock.com

Depuis la clôture à 339,91 $ le 19 février, BIDU est dans une spirale descendante. Même après un rallye de deux semaines en mai, les actions se négocient actuellement à environ 190 $. C’est en baisse de plus de 40 % par rapport à février et de 13 % sur son ouverture de 2021.

Que se passe-t-il chez Baidu pour provoquer une telle volatilité dans son action ? L’effondrement récent de l’action BIDU est-il une opportunité de racheter des actions avant que le marché ne reprenne ses esprits ? Ou est-ce que c’était un avertissement pour rester loin ?

De mon point de vue, c’est le moment idéal pour acheter des actions Baidu à bon marché. Les jeux de la société dans l’intelligence artificielle (IA), l’informatique en nuage et les véhicules électriques (VE) devraient mettre les actions de BIDU sur la voie d’une croissance à long terme.

Être un géant de la recherche sur Internet n’est pas tout

Baidu n’est pas une startup technologique. Il est coté au NASDAQ depuis 2005. À l’époque, 27 $ vous achèteraient une part de Baidu. La société est une puissance technologique chinoise et a construit sa position de premier plan avec un moteur de recherche Internet. Baidu est actuellement le deuxième moteur de recherche au monde et contrôle actuellement plus de 70 % du marché en Chine.

Cependant, la concurrence de l’entreprise s’est accrue. Ajouté à l’incertitude provoquée par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et le resserrement des règles de publicité en ligne par le gouvernement chinois, les investisseurs de Baidu ont connu une course misérable. En mai 2019, la société a annoncé sa première perte trimestrielle depuis son introduction en bourse en 2005. À la fin du mois, les actions BIDU étaient à moins de la moitié du prix qu’elles étaient au début de 2018.

Décembre 2020, BIDU Stock décolle

Les investisseurs qui ont vu leurs actions Baidu chuter en valeur l’ont soudainement vue changer de direction l’hiver dernier. Entre la dernière semaine de novembre et la mi-février, BIDU était l’une des actions les plus chaudes du marché.

Qu’est-ce qui a déclenché cette course à 150 % ? Il s’agissait de véhicules électriques. Des rapports ont révélé que Baidu était en pourparlers avec plusieurs entreprises pour fabriquer ses propres véhicules électriques. Outre l’enthousiasme suscité par la diversification – qui dissiperait les inquiétudes concernant son activité publicitaire en ligne en difficulté – les actions EV en général étaient en feu. Cet enthousiasme a entraîné la clôture du titre BIDU à un niveau record en février.

Alors pourquoi l’air s’est-il éteint ? Premièrement, il y a eu la liquidation générale des actions technologiques qui a frappé le marché en février. Ensuite, une série de problèmes, notamment les pénuries de puces, la hausse des taux d’intérêt et les inquiétudes sur la surévaluation, ont fait perdre de l’éclat aux actions de véhicules électriques. Depuis, l’action BIDU est dans le funk.

L’IA, le cloud et les véhicules électriques préparent le terrain pour une croissance future

Malgré un certain aigreur sur les stocks de véhicules électriques, le jeu de véhicules électriques de Baidu a un réel potentiel de porter ses fruits à long terme. L’entreprise sous-traiterait la fabrication, mais elle a une expérience automobile depuis son premier projet de voiture autonome en 2013.

De plus, Baidu a fait d’énormes percées dans deux domaines qui entrent en mode de forte croissance. La plate-forme d’IA de la société est la plus grande de Chine et Baidu exploite le plus grand marché de cloud computing public du pays.

Le marché mondial de l’IA valait 62,35 milliards de dollars en 2020. Il devrait atteindre 997,77 milliards de dollars en 2028. C’est un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 40,2% de 2021 à 2028.

Le marché du cloud computing est également en croissance. Selon Gartner, les dépenses consacrées au cloud computing public ont totalisé 270 milliards de dollars l’année dernière, mais devraient dépasser les 397 milliards de dollars en 2022.

Les gros paris de Baidu sur ces tendances technologiques portent leurs fruits. Dans le rapport du quatrième trimestre et de l’exercice 2020 de la société, Herman Yu, directeur financier de Baidu, a déclaré :

« Grâce à des années d’investissement dans la recherche, la conception de puces IA, la communauté de développeurs, les brevets et le développement des talents, nous transformons l’IA en cas d’utilisation innovants. Par exemple, Baidu AI cloud se différenciant par des solutions d’IA a augmenté de 67 % d’une année sur l’autre au quatrième trimestre, atteignant un taux d’exécution annualisé de 2,0 milliards de dollars.

L’action BIDU est susceptible d’apporter des gains à long terme

Le Wall Street Journal suit 37 analystes en investissement qui couvrent Baidu. 30 d’entre eux ont des actions BIDU évaluées comme un achat. Cela a à peine changé par rapport à il y a trois mois, quand il volait haut.

L’action BIDU a actuellement une note « B » dans Portfolio Grader. Elle a peut-être du mal maintenant, mais avec les véhicules électriques, l’IA et le cloud computing, ainsi que ses activités principales de recherche et de revenus publicitaires en ligne, cette entreprise a un avenir. Un investissement dans Baidu maintenant est très susceptible de porter ses fruits avec une forte croissance à long terme.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

Louis Navellier, qui a été qualifié de « l’un des gestionnaires de fonds les plus importants de notre temps », a brisé le silence dans cette vidéo choquante « dire tout »… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque Américain doit faire aujourd’hui.