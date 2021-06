L’action BlackBerry (BB) était intéressante pendant un moment

La mûre (NYSE :BB) l’action monte souvent de façon fulgurante puis s’effondre rapidement. C’est ce qui est arrivé récemment aux actions de la société canadienne qui était autrefois connue pour ses téléphones et qui se concentre maintenant sur les logiciels de sécurité.

L’action BB a doublé entre le 1er et le 3 juin, dépassant les 20 $ à 9h30 ce dernier jour. Ces mêmes actions sont tombées à 16,40 $ dix minutes plus tard, ont riposté pendant environ une heure de plus, puis ont chuté à la fin de la journée et le 4 juin avant de revenir le 7 juin. Si cela semble chaotique et lourd de risques, c’est parce que c’était.

L’intérêt court de BlackBerry reste autour de 9%. Ce n’est pas négligeable, donc les investisseurs de détail espéraient peut-être déclencher une courte compression du nom.

Ce n’était pas la première fois que l’action BB montait en flèche en 2021. À la fin janvier, les actions se sont redressées de la même manière.

Les fluctuations récentes d’autres stocks de mèmes peuvent fournir une indication de la trajectoire future de BlackBerry.

Autres actions de mèmes

Koss (NASDAQ :KOSS) et AMC Divertissement Holdings (NYSE :AMC) font partie des stocks de mèmes les plus importants. Les investisseurs ont profité des deux au cours des derniers jours. Ces noms exercent probablement une certaine pression à la baisse sur les actions BB. Et les actions de BlackBerry indiquent que les actions se refroidissent.

L’action BB s’est négociée relativement stable entre février et juin.

Ces faits indiquent que les actions BB ne reprendront probablement pas de si tôt.

Intérêt court

Les investisseurs sont constamment à la recherche du prochain GameStop, ce qui signifie qu’ils recherchent des actions très court-circuitées qui seront bientôt réduites, ce qui entraînera d’énormes profits pour ceux qui possèdent les actions.

De ce point de vue, BlackBerry, avec ses 9% d’intérêts à découvert, n’est pas très attractif. GameStop est plus attrayant, compte tenu de son intérêt court actuel de 21%. La vérité est que les investisseurs transfèrent rapidement leur capital vers des actions présentant des taux d’intérêt courts élevés.

Mais il y a des noms avec des intérêts courts plus élevés sur cette liste. J’ai compté 35 actions avec un intérêt à découvert plus élevé que BlackBerry, y compris des noms comme Bourreau de travail (NASDAQ :WKHS), Au-delà de la viande (NASDAQ :PARND), QuantumScape (NYSE :QS), et Vierge Galactique (NYSE :SPCE).

Le point est simple : les commerçants de détail recherchent des taux d’intérêt à découvert extrêmement élevés. Étant donné que l’intérêt à court terme de BlackBerry n’est pas si élevé, il ne sera pas bientôt populaire auprès de nombreux investisseurs.

Comme beaucoup l’ont noté, il n’y a pas de bonnes raisons fondamentales d’être haussier sur les actions BB.

Le BlackBerry du futur

Il est prudent de supposer que le mot “BlackBerry” évoque des images de téléphones portables avec des claviers d’il y a près d’une décennie. Mais le Blackberry d’aujourd’hui concerne davantage les logiciels automobiles et la cybersécurité que les téléphones. L’entreprise s’est tournée vers le matériel de véhicule et les systèmes d’exploitation automobile.

En fait, BlackBerry possède le premier système d’exploitation automobile embarqué, puisque 9 des 10 principaux constructeurs automobiles utilisent la technologie de BlackBerry. Cela semble bien, mais plus on approfondit la présentation récente de l’entreprise, plus on a le sentiment que l’entreprise s’empare des niches à la mode plutôt que de diriger.

Il n’y a donc pas grand-chose à faire pour les traders avec les actions BB maintenant. Et à plus long terme, il y a peu de justification pour de nouveaux gains par les actions.

À la date de publication, Alex Sirois n’avait (ni directement ni indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.