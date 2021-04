L’action BNGO reviendra éventuellement sur Terre en raison de la faiblesse des fondamentaux

Les actions de génomique ont beaucoup progressé au cours des six derniers mois, alors que les commerçants de détail investissent leur capital dans des zones à haut risque et à haut rendement. L’un des bénéficiaires de cette tendance est Génomique Bionano (NASDAQ:BNGO), une entreprise de sciences de la vie qui travaille sur certains des aspects les plus passionnants de l’industrie de l’analyse génétique. Il n’est donc pas surprenant que le stock de BNGO ait augmenté de 160% au cours des trois derniers mois.

Depuis le 15 mars, cependant, les actions ont cédé 17%, ce qui les rend un peu plus attrayantes pour ceux qui souhaitent être exposés à cette industrie en croissance rapide. La plateforme Saphyr, le produit principal de Bionano, aidera les chercheurs et les cliniciens à accélérer l’étude des changements chromosomiques, un domaine connu sous le nom de cytogénétique.

Selon un rapport de recherche de Recherche Grand View, la taille du marché mondial de la génomique devrait atteindre 62,9 milliards de dollars d’ici 2028, contre 20,1 milliards de dollars en 2020, avec un taux de croissance annuel composé de 15,35%.

Dans l’ensemble, l’action BNGO semble être un excellent investissement. Cependant, la croissance explosive que le titre a déjà connue empêchera les investisseurs de valeur de l’acheter. De plus, pour justifier la valorisation des actions, les fondamentaux de l’entreprise doivent s’améliorer considérablement.

Rien qu’en 2020, les ventes de la société ont diminué de 38,5% par rapport à 2019. Bionano a attribué le déclin à la pandémie du nouveau coronavirus, affirmant que les laboratoires hésitaient à faire des achats l’année dernière.

Cependant, comme le souligne le chroniqueur d’InvestorPlace Matt McCall, le chiffre d’affaires de la société a chuté de 26,67% en 2019. De plus, sa marge opérationnelle, sa marge nette, son rendement des actifs, son rendement des capitaux propres et son retour sur investissement étaient tous dans le rouge lors de son dernier rapport. trimestre.

Bionano a donc encore beaucoup de travail à faire. Mais je garderais un œil sur ce nom car il est dans le secteur du génome à forte croissance.

Pourquoi les investisseurs ne devraient pas être trop enthousiasmés par l’action BNGO

Il y a beaucoup à aimer sur la plateforme Saphyr. Pourtant, la croissance des ventes de Bionano est lente. Les actions de BNGO n’augmentent donc pas en raison des fondamentaux de la société. Au lieu de cela, c’est devenu le plaisir d’un day trader.

En plus de tout cela, la direction a décidé «de faire du foin pendant que le soleil brille» en émettant une quantité massive d’actions, profitant de la forte augmentation du cours de l’action de la société.

La société des sciences de la vie propose actuellement quatre produits: sa plateforme Saphyr pour la cartographie du génome, ses ensembles de données de cartographie génomique Irys pour les applications de recherche sur les plantes et les animaux, ses kits de préparation permettant d’extraire du matériel génétique à tester sur ses deux plateformes, et du matériel et des logiciels pour l’analyse. Tâches. Parmi tous ces éléments, seul le dernier offre une opportunité de revenus récurrents solides.

Les actions de BNGO ont commencé à se négocier en septembre 2018 au prix de 8 dollars par action. Peu de temps après, il est tombé rapidement, faisant craindre une radiation. L’essor du marché boursier et les day traders trop enthousiastes poussent l’action à la hausse, mais la durée de ce phénomène est une estimation. En décembre 2020, son nombre d’actions en circulation avait grimpé à 278,7 millions contre 10,1 millions en décembre 2018. Ce chiffre n’inclut pas l’impact des bons de souscription.

Dans un formulaire 10-Q, la société a déclaré qu’une dilution supplémentaire pourrait être en cours:

«Notre capacité à exécuter notre plan opérationnel au-delà du premier trimestre 2021 dépend de notre capacité à générer des ventes et à obtenir des financements supplémentaires par le biais d’offres d’actions, de financements par emprunt ou d’accords de licence et de collaboration potentiels, et de notre capacité à maintenir le respect des conditions de notre accords de financement par emprunt. »

La lumière au bout du tunnel

Saphyr est une excellente plateforme pour plusieurs types d’entités. Bionano a mené plusieurs études opposant son système à d’autres méthodes cytogénétiques conventionnelles, y compris le caryotypage, le FISH et / ou les microréseaux chromosomiques. Les résultats montrent que le système se comporte bien par rapport à ces plates-formes traditionnelles.

Et en août 2020, Bionano a acheté Lineagen, une société de biotechnologie qui propose des services de tests génétiques aux victimes de troubles neurodéveloppementaux chez l’enfant. En raison de la fusion, la base de clients de Lineagen s’est largement étendue au-delà des instituts et laboratoires de recherche typiques.

La ligne de fond

Bionano est une entreprise intéressante qui propose un produit innovant. Mais il est en affaires depuis 2003, et il n’y a toujours pas grand chose à dire en termes de ventes et de rentabilité. Dans ce contexte, les frais de SG&A et de R&D de Bionano ne font qu’ajouter du poids à l’argument selon lequel il ne fait que trouver ses marques.

Au cours des derniers mois, la société a montré des signes de progrès et les investisseurs regarderont favorablement son acquisition de Lineagen. Cependant, cela suffira-t-il pour maintenir les parts à leurs niveaux actuels? La réponse courte est non. »

A la date de publication, Faizan Farooque ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Faizan Farooque est un auteur contributeur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille.